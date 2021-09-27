https://ru.sputnik.md/20210927/obyski-taraklii-zaderzhan-glava-gospredpriyatiya-45077458.html

Обыски в Тараклии: задержан глава госпредприятия

Обыски в Тараклии: задержан глава госпредприятия

Обыски в Тараклии: задержан глава госпредприятия

2021-09-27T15:10+0300

2021-09-27T15:10+0300

2021-09-27T15:37+0300

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

тараклия

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. На дому и в офисе главы Тараклийского территориального подразделения Государственной инспекции по техническому надзору Intehagro прошли обыски по подозрению в коррупционных правонарушениях. Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Как отметили в ведомстве, действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пассивной коррупции. Согласно материалам следствия, глава госпредприятия подозревается в разработке коррупционной схемы, посредством которой он вымогал и систематически получал по 2500 леев от желающих оформить удостоверения тракториста-механика или водительские права категории А и С без сдачи теоретических и практических экзаменов."При обыске было изъято несколько копий документов об образовании кандидатов, которым были выданы права тракториста-механика, платежные поручения, которые подозреваемый оплатил лично и приложил к пакету документов, заявления на сдачу экзаменов и финансовые средства, происхождение которых необходимо установить", - говорится в сообщении НАЦ.Как пояснили в НАЦ, глава Intehagro из Тараклии подозревается в восьми эпизодах коррупции. Его задержали на 72 часа и поместили в изолятор Инспектората полиции Кагула. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать государственную должность на срок до 10 лет.

https://ru.sputnik.md/20210914/trusheny-sledstvie-primar-44739653.html

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, тараклия