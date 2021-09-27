https://ru.sputnik.md/20210927/ofitsialno-shveytsaria-razresheny-odnopolye-braki-45079286.html

Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки

Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки

Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки

2021-09-27T23:15+0300

2021-09-27T23:15+0300

2021-09-27T23:15+0300

в мире

швейцария

однополые браки

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Швейцария стала 29-й страной, которая разрешила однополым парам официально вступать в брак. Решение было принято по итогам референдума, состоявшегося в воскресенье. Более 64% населения высказалось в пользу того, чтобы однополые пары получили возможность официально вступать в брак, передает РИА Новости.Принятый в воскресенье пакет поправок о "браке для всех" к Гражданскому кодексу предусматривает возможность для однополых пар вступать в официальный брак. Если один из партнеров иностранец, такой брак ускорит процедуру натурализации и получения швейцарского паспорта, как и в традиционных браках. Женские супружеские пары при этом получат доступ к донорству спермы, ребенок по достижению 18 лет сможет узнать, кто был его биологический отец. Если пара выберет швейцарский банк спермы, то оба партнера будут записаны родителями ребенка. Если же банк спермы находится за пределами Швейцарии, то родителем будет записана только биологическая мать.У мужских однополых пар окажется чуть меньше привилегий, так как донорство яйцеклеток и услуги суррогатных матерей в Швейцарии запрещены. Однако усыновлять детей такие пары смогут, как и женские семьи.Противники "брака для всех" отмечают, что продолжат борьбу, так как для благополучия ребенка у него должна быть полноценная семья, которая состоит из отца и матери.

https://ru.sputnik.md/20210524/shveytsariya-i-voz-sozdadut-pervyy-v-mire-bank-dlya-obmena-novymi-virusami-34865295.html

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в мире, швейцария, однополые браки