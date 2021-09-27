https://ru.sputnik.md/20210927/organizator-voskhozhdenie-na-elbrus-zaderzhali-45076730.html

Организатора восхождения на Эльбрус задержали

Организатора восхождения на Эльбрус задержали

Организатора восхождения на Эльбрус, в результате которого пять человек погибли, задержали

2021-09-27T16:08+0300

2021-09-27T16:08+0300

2021-09-27T16:08+0300

россия

трагедия

альпинисты

эльбрус

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Организатор трагического восхождения на Эльбрус, в ходе которого пять человек погибли, задержан в Кабардино-Балкарии. Следователи будут ходатайствовать о его аресте, заявили РИА Новости в региональном СУСК.Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщает Следственный комитет.По факту гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В четверг, 23 сентября, на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС, компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них, пятеро погибли.Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Отмечается, что для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа.Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти регионах – Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в региональном СК."Большинство из них женщины", — добавил собеседник агентства.

https://ru.sputnik.md/20210924/tragicheskoe-voskhozhdenie-na-elbruse-pogibli-pyatero-alpinistov-45026526.html

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трагедия, альпинисты, эльбрус