https://ru.sputnik.md/20210927/oshibki-kampania-vaktsinatsia-44983422.html

Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове

Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове

Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове

2021-09-27T08:00+0300

2021-09-27T08:00+0300

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Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове

Унгуряну в заключение также напомнил о возможных побочных эффектах, которые возникают после некоторых вакцин и которые нуждаются в документации. Кроме того, каждый человек должен быть заранее предупрежден о возможных последствиях, чтобы знать, как с ними бороться и что делать в случае, если что-то пойдет не так.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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