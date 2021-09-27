https://ru.sputnik.md/20210927/oshibki-kampania-vaktsinatsia-44983422.html
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
2021-09-27T08:00+0300
2021-09-27T08:00+0300
2021-09-27T09:39+0300
радио
экспертиза
подкасты
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44984655_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_a03c4255077f25729874178eb30ea105.jpg
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну в заключение также напомнил о возможных побочных эффектах, которые возникают после некоторых вакцин и которые нуждаются в документации. Кроме того, каждый человек должен быть заранее предупрежден о возможных последствиях, чтобы знать, как с ними бороться и что делать в случае, если что-то пойдет не так.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/17/44984655_0:0:487:365_1920x0_80_0_0_85efa58705338a7b5f002659affdf80f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, вакцинация
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
08:00 27.09.2021 (обновлено: 09:39 27.09.2021)
Эксперт указал на слабые места кампании по вакцинации населения, которую разработала система здравоохранения Молдовы.
"Здесь опять же ошибка и недоработка системы здравоохранения и, быть может, государства, потому что каждый человек индивидуален, и ставить всем подряд одну и ту же вакцину или предоставлять только несколько вакцин – это в корне неправильно", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
Унгуряну в заключение также напомнил о возможных побочных эффектах, которые возникают после некоторых вакцин и которые нуждаются в документации. Кроме того, каждый человек должен быть заранее предупрежден о возможных последствиях, чтобы знать, как с ними бороться и что делать в случае, если что-то пойдет не так.