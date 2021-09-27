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Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
2021-09-27T08:00+0300
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Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Унгуряну в заключение также напомнил о возможных побочных эффектах, которые возникают после некоторых вакцин и которые нуждаются в документации. Кроме того, каждый человек должен быть заранее предупрежден о возможных последствиях, чтобы знать, как с ними бороться и что делать в случае, если что-то пойдет не так.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, вакцинация

Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове

08:00 27.09.2021 (обновлено: 09:39 27.09.2021)
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Унгуряну: ошибки кампании по вакцинации в Молдове
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт указал на слабые места кампании по вакцинации населения, которую разработала система здравоохранения Молдовы.

"Здесь опять же ошибка и недоработка системы здравоохранения и, быть может, государства, потому что каждый человек индивидуален, и ставить всем подряд одну и ту же вакцину или предоставлять только несколько вакцин – это в корне неправильно", – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

Унгуряну в заключение также напомнил о возможных побочных эффектах, которые возникают после некоторых вакцин и которые нуждаются в документации. Кроме того, каждый человек должен быть заранее предупрежден о возможных последствиях, чтобы знать, как с ними бороться и что делать в случае, если что-то пойдет не так.
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