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Пандемия в Кишиневе: центр COVID-19 полон, власти организуют новые койко-места
Пандемия в Кишиневе: центр COVID-19 полон, власти организуют новые койко-места
Пандемия в Кишиневе: центр COVID забит, власти организуют новые койки
2021-09-27T14:17+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Центр COVID на Moldexpo полон пациентов и работает на всю мощность, заявил примар Кишинева Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб. По мнению Чебана, министерство здравоохранения должно принимать более активное участие через обновленные клинические протоколы - первичную медико-санитарная помощь в лечении пациентов на дому (для пациентов с легкой и средней формой заболевания). Чебан считает, что распределение пациентов с подозрением на COVID или подтвержденным диагнозом "коронавирус" службой неотложной помощи также должна быть более эффективной, чтобы не госпитализировать пациентов с легкими формами, и тем самым не заполнять больницы необоснованно. В то же время примар подчеркнул, что вакцинация, без сомнения, остается приоритетной и самой ответственной мерой в нынешних условиях.
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в молдове, кишинев, молдова

Пандемия в Кишиневе: центр COVID-19 полон, власти организуют новые койко-места

14:17 27.09.2021 (обновлено: 15:21 27.09.2021)
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© Sputnik / Evghenii PanasencoCentrul COVID-19 Chișinău
Centrul COVID-19 Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В столице сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Центр COVID на Moldexpo полон пациентов и работает на всю мощность, заявил примар Кишинева Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб.

У нас есть запасные медицинские помещения, но эти резервы краткосрочные. Нам нужна постоянная координация с Минздравом по постепенной активации других медицинских пространств, в том числе в больницах республиканского значения.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
мэр Кишинева
По мнению Чебана, министерство здравоохранения должно принимать более активное участие через обновленные клинические протоколы - первичную медико-санитарная помощь в лечении пациентов на дому (для пациентов с легкой и средней формой заболевания).
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Чебан считает, что распределение пациентов с подозрением на COVID или подтвержденным диагнозом "коронавирус" службой неотложной помощи также должна быть более эффективной, чтобы не госпитализировать пациентов с легкими формами, и тем самым не заполнять больницы необоснованно.
В то же время примар подчеркнул, что вакцинация, без сомнения, остается приоритетной и самой ответственной мерой в нынешних условиях.
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