https://ru.sputnik.md/20210927/pandemiya-kishinev-tsentr-covid-zabit-vlasti-organizuyut-novye-45075636.html

Пандемия в Кишиневе: центр COVID-19 полон, власти организуют новые койко-места

Пандемия в Кишиневе: центр COVID-19 полон, власти организуют новые койко-места

Пандемия в Кишиневе: центр COVID забит, власти организуют новые койки

2021-09-27T14:17+0300

2021-09-27T14:17+0300

2021-09-27T15:21+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Центр COVID на Moldexpo полон пациентов и работает на всю мощность, заявил примар Кишинева Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб. По мнению Чебана, министерство здравоохранения должно принимать более активное участие через обновленные клинические протоколы - первичную медико-санитарная помощь в лечении пациентов на дому (для пациентов с легкой и средней формой заболевания). Чебан считает, что распределение пациентов с подозрением на COVID или подтвержденным диагнозом "коронавирус" службой неотложной помощи также должна быть более эффективной, чтобы не госпитализировать пациентов с легкими формами, и тем самым не заполнять больницы необоснованно. В то же время примар подчеркнул, что вакцинация, без сомнения, остается приоритетной и самой ответственной мерой в нынешних условиях.

https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html

https://ru.sputnik.md/20210927/kishinev-vyroslo-kolichestvo-detey-covid-19-45069427.html

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в молдове, кишинев, молдова