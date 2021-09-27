Коронавирус
Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
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© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
Система здравоохранения может не выдержать наплыва нуждающихся в лечении коронавируса. Мест в отделениях больше нет.
КОМРАТ, 27 сен - Sputnik, Максим Топал. В палатах, рассчитанных на трех пациентов, на деле их четверо. Нуждающихся в медицинской помощи так много, что их госпитализируют, укладывая прямо в коридорах. Это не кадры из фильма ужасов – это Центр по выявлению и лечению коронавирусной инфекции в Комрате, который сегодня больше напоминает полевой госпиталь.
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
По словам заместителя директора районной больницы Комрата Константина Яниогло, по приказу Минздрава в ковид-центре развернуто 62 койко-места. Однако в больнице на сегодняшний день лежат 74 пациента и "мест в отделениях уже нет".
"Жители, к сожалению, пренебрегают мерами профилактики ковида. Я понимаю, что население по сей день не верит в это заболевание, но факты - очень печальные. Больные – "тяжелые", и продолжают поступать", - сказал Константин Яниогло.
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
Чем больше пациентов – тем сложнее работать медперсоналу, который настоятельно призывает граждан вакцинироваться.
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
"Тяжелые пациенты есть. Наше отделение переполнено, пациентов больше, чем коек. Мы стараемся, находим кушетки, потому что больные все поступают и поступают. Честно, уже не знаю, как достучаться до людей. Я всем говорю, всех своих знакомых и близких пытаюсь уговорить, убедить их в том, что нужно вакцинироваться. У нас на третьем этаже ковид-центра из 30 пациентов вакцинирован только один", - говорит старшая медсестра Любовь Кичук.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен
© Sputnik / Maxim Topal
По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро, 27 сентября, за последние сутки коронавирус был выявлен у 31 жителя автономии. В двух ковид-центрах Гагаузии госпитализированы 119 пациентов, и 50 из них (42%) - в тяжелом состоянии.
При этом, первую дозу вакцины против COVID-19 в Гагаузии получили лишь 18 тысяч 374 человека (14,6%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 485 жителей Гагаузии (10,7%).
Всего же с начала пандемии в Гагаузии заболели коронавирусом 8 тысяч 108 человек.