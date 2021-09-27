https://ru.sputnik.md/20210927/patsienty-koridor-kovid-tsentr-komrat-perepolnen-45086806.html

Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен

Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен

Система здравоохранения может не выдержать наплыва нуждающихся в лечении коронавируса. Мест в отделениях больше нет. 27.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-27T20:38+0300

2021-09-27T20:38+0300

2021-09-27T20:38+0300

коронавирус

комрат

гагаузия

госпиталь

вакцинация

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КОМРАТ, 27 сен - Sputnik, Максим Топал. В палатах, рассчитанных на трех пациентов, на деле их четверо. Нуждающихся в медицинской помощи так много, что их госпитализируют, укладывая прямо в коридорах. Это не кадры из фильма ужасов – это Центр по выявлению и лечению коронавирусной инфекции в Комрате, который сегодня больше напоминает полевой госпиталь.По словам заместителя директора районной больницы Комрата Константина Яниогло, по приказу Минздрава в ковид-центре развернуто 62 койко-места. Однако в больнице на сегодняшний день лежат 74 пациента и "мест в отделениях уже нет".Чем больше пациентов – тем сложнее работать медперсоналу, который настоятельно призывает граждан вакцинироваться."Тяжелые пациенты есть. Наше отделение переполнено, пациентов больше, чем коек. Мы стараемся, находим кушетки, потому что больные все поступают и поступают. Честно, уже не знаю, как достучаться до людей. Я всем говорю, всех своих знакомых и близких пытаюсь уговорить, убедить их в том, что нужно вакцинироваться. У нас на третьем этаже ковид-центра из 30 пациентов вакцинирован только один", - говорит старшая медсестра Любовь Кичук.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро, 27 сентября, за последние сутки коронавирус был выявлен у 31 жителя автономии. В двух ковид-центрах Гагаузии госпитализированы 119 пациентов, и 50 из них (42%) - в тяжелом состоянии.При этом, первую дозу вакцины против COVID-19 в Гагаузии получили лишь 18 тысяч 374 человека (14,6%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 485 жителей Гагаузии (10,7%).Всего же с начала пандемии в Гагаузии заболели коронавирусом 8 тысяч 108 человек.

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комрат, гагаузия, госпиталь, вакцинация