Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210927/patsienty-koridor-kovid-tsentr-komrat-perepolnen-45086806.html
Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
Система здравоохранения может не выдержать наплыва нуждающихся в лечении коронавируса. Мест в отделениях больше нет. 27.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-27T20:38+0300
2021-09-27T20:38+0300
коронавирус
комрат
гагаузия
госпиталь
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45083929_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f93872529fe68413735ca592b0d44dc2.jpg
КОМРАТ, 27 сен - Sputnik, Максим Топал. В палатах, рассчитанных на трех пациентов, на деле их четверо. Нуждающихся в медицинской помощи так много, что их госпитализируют, укладывая прямо в коридорах. Это не кадры из фильма ужасов – это Центр по выявлению и лечению коронавирусной инфекции в Комрате, который сегодня больше напоминает полевой госпиталь.По словам заместителя директора районной больницы Комрата Константина Яниогло, по приказу Минздрава в ковид-центре развернуто 62 койко-места. Однако в больнице на сегодняшний день лежат 74 пациента и "мест в отделениях уже нет".Чем больше пациентов – тем сложнее работать медперсоналу, который настоятельно призывает граждан вакцинироваться."Тяжелые пациенты есть. Наше отделение переполнено, пациентов больше, чем коек. Мы стараемся, находим кушетки, потому что больные все поступают и поступают. Честно, уже не знаю, как достучаться до людей. Я всем говорю, всех своих знакомых и близких пытаюсь уговорить, убедить их в том, что нужно вакцинироваться. У нас на третьем этаже ковид-центра из 30 пациентов вакцинирован только один", - говорит старшая медсестра Любовь Кичук.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро, 27 сентября, за последние сутки коронавирус был выявлен у 31 жителя автономии. В двух ковид-центрах Гагаузии госпитализированы 119 пациентов, и 50 из них (42%) - в тяжелом состоянии.При этом, первую дозу вакцины против COVID-19 в Гагаузии получили лишь 18 тысяч 374 человека (14,6%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 485 жителей Гагаузии (10,7%).Всего же с начала пандемии в Гагаузии заболели коронавирусом 8 тысяч 108 человек.
комрат
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45083929_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_53268e8873373980a7e8176647e92808.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
комрат, гагаузия, госпиталь, вакцинация

Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен

20:38 27.09.2021
187
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
Система здравоохранения может не выдержать наплыва нуждающихся в лечении коронавируса. Мест в отделениях больше нет.
КОМРАТ, 27 сен - Sputnik, Максим Топал. В палатах, рассчитанных на трех пациентов, на деле их четверо. Нуждающихся в медицинской помощи так много, что их госпитализируют, укладывая прямо в коридорах. Это не кадры из фильма ужасов – это Центр по выявлению и лечению коронавирусной инфекции в Комрате, который сегодня больше напоминает полевой госпиталь.
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Ковид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
По словам заместителя директора районной больницы Комрата Константина Яниогло, по приказу Минздрава в ковид-центре развернуто 62 койко-места. Однако в больнице на сегодняшний день лежат 74 пациента и "мест в отделениях уже нет".
"Жители, к сожалению, пренебрегают мерами профилактики ковида. Я понимаю, что население по сей день не верит в это заболевание, но факты - очень печальные. Больные – "тяжелые", и продолжают поступать", - сказал Константин Яниогло.
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Ковид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
Чем больше пациентов – тем сложнее работать медперсоналу, который настоятельно призывает граждан вакцинироваться.
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в КомратеКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Ковид-центр Комрата переполнен
© Photo : предоставили врачи covid-отделения в Комрате
"Тяжелые пациенты есть. Наше отделение переполнено, пациентов больше, чем коек. Мы стараемся, находим кушетки, потому что больные все поступают и поступают. Честно, уже не знаю, как достучаться до людей. Я всем говорю, всех своих знакомых и близких пытаюсь уговорить, убедить их в том, что нужно вакцинироваться. У нас на третьем этаже ковид-центра из 30 пациентов вакцинирован только один", - говорит старшая медсестра Любовь Кичук.
© Sputnik / Maxim TopalКовид-центр Комрата переполнен
Ковид-центр Комрата переполнен - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Ковид-центр Комрата переполнен
© Sputnik / Maxim Topal
По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро, 27 сентября, за последние сутки коронавирус был выявлен у 31 жителя автономии. В двух ковид-центрах Гагаузии госпитализированы 119 пациентов, и 50 из них (42%) - в тяжелом состоянии.
При этом, первую дозу вакцины против COVID-19 в Гагаузии получили лишь 18 тысяч 374 человека (14,6%). Полный курс вакцинации прошли 13 тысяч 485 жителей Гагаузии (10,7%).
Всего же с начала пандемии в Гагаузии заболели коронавирусом 8 тысяч 108 человек.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15Официально: в Швейцарии разрешены однополые браки
22:48ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
22:30Очередной распил или необходимая реформа - почему ЖДМ ждет раздел
22:01Курс валют на вторник: доллар идет вперед, евро отступает
21:43Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
21:21Квадратные метры: почему в Молдове так дорого купить квартиру
21:05Что привезли Молдавской армии в американском самолете
20:38Пациенты даже в коридорах - ковид-центр Комрата переполнен
20:10"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
19:43Руководство Молдовы несамостоятельно в отношениях с НАТО - эксперт
19:15Наталья Гаврилица и Жозеп Боррель встретились в Брюсселе
18:51Ночные проверки: полиция остановила десятки пьяных водителей
18:28Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:17В примэрии Кишинева разрабатывают Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы
17:50Гаврилица попросила ЕС оказать помощь для поддержки малого и среднего бизнеса
17:22Сколько Молдова заплатила США за военную технику
16:58Боля: власти не общаются с "Газпромом", потому что знают - повышение цен неизбежно
16:35Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
16:08Организатора восхождения на Эльбрус задержали
15:40Шойгу и Лавров останутся на постах министров