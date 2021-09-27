https://ru.sputnik.md/20210927/pik-zabolevaemosti-covid-ukraina-ozhidaet-v-noyabre---glavnyy-sanvrach-45067634.html
Пик заболеваемости COVID Украина ожидает в ноябре - главный санврач
Пик заболеваемости COVID Украина ожидает в ноябре - главный санврач
Когда будет пик заболеваемости COVID на Украине
2021-09-27T14:03+0300
2021-09-27T14:03+0300
2021-09-27T14:03+0300
коронавирус
в мире
украина
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости коронавирусом в стране в ноябре, передает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина.Украина с 23 сентября перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Премьер Денис Шмыгаль ранее отмечал рост заболеваемости COVID-19 среди детей по сравнению с прошлым годом.Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы оттянуть пиковые нагрузки. "Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - сказал Кузин.Главный санврач добавил, что на Украине сейчас почти все случаи коронавируса - это штамм "дельта".Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров - в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров.
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Пик заболеваемости COVID Украина ожидает в ноябре - главный санврач
По словам специалиста, на Украине сейчас доминирует штамм "дельта".
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik.
Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости коронавирусом в стране в ноябре, передает РИА Новости
со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина.
Украина с 23 сентября перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Премьер Денис Шмыгаль ранее отмечал рост заболеваемости COVID-19 среди детей по сравнению с прошлым годом.
"Раньше мы действительно считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь - декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. Насколько раньше - сказать трудно, потому что ситуация разворачивается достаточно быстро. То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь или будут оттягиваться на декабрь, пока сказать трудно", - сказал Кузин в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы оттянуть пиковые нагрузки. "Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - сказал Кузин.
Главный санврач добавил, что на Украине сейчас почти все случаи коронавируса - это штамм "дельта".
Ранее кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "желтой" зоне людям необходимо носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра, массовые мероприятия можно проводить с участием не более одного человека на четыре квадратных метра, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не должна превышать 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров - в расчете не более одного человека на 10 квадратных метров.