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Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
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рекорды
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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Самое холодное 27 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день температура воздуха составила -0,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 сентября зафиксировали в 1932 году. Тогда термометры показали +31,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 27 сентября

00:01 27.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Самое холодное 27 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день температура воздуха составила -0,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 27 сентября зафиксировали в 1932 году. Тогда термометры показали +31,8 градуса.
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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