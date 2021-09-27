https://ru.sputnik.md/20210927/pogodnye-rekordy-45061869.html
Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
2021-09-27T00:01+0300
2021-09-27T00:01+0300
2021-09-27T00:01+0300
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Самое холодное 27 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день температура воздуха составила -0,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 сентября зафиксировали в 1932 году. Тогда термометры показали +31,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 27 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Самое холодное 27 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день температура воздуха составила -0,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 27 сентября зафиксировали в 1932 году. Тогда термометры показали +31,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.