https://ru.sputnik.md/20210927/pogodnye-rekordy-45061869.html

Погодные рекорды Молдовы 27 сентября

Погодные рекорды Молдовы 27 сентября

Погодные рекорды Молдовы 27 сентября

2021-09-27T00:01+0300

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2021-09-27T00:01+0300

погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Самое холодное 27 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано чуть более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день температура воздуха составила -0,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 сентября зафиксировали в 1932 году. Тогда термометры показали +31,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

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погода, рекорды