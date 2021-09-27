https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-londona-arestovala-ekoaktivistov-prikleivshikh-sebya-k-asfaltu-45077672.html

Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту

Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту

Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту

2021-09-27T16:35+0300

2021-09-27T16:35+0300

2021-09-27T16:35+0300

в мире

полиция

задержание

протест

лондон

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Британские полицейские арестовали более 50 экоактивистов движения Insulate Britain, которые в очередной раз заблокировали движение по одной из самых главных трасс вблизи аэропорта "Хитроу", передает РИА Новости. Некоторые из протестующих приклеили себя на суперклей к поверхности асфальта, чтобы усложнить работу сотрудникам правоохранительных органов.За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям.

https://ru.sputnik.md/20210922/antiprivivochnye-protesty-melburn-politsiya-rezinovye-puli-44944521.html

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в мире, полиция, задержание, протест, лондон