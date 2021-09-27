https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-londona-arestovala-ekoaktivistov-prikleivshikh-sebya-k-asfaltu-45077672.html
Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
2021-09-27T16:35+0300
2021-09-27T16:35+0300
2021-09-27T16:35+0300
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полиция
задержание
протест
лондон
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Британские полицейские арестовали более 50 экоактивистов движения Insulate Britain, которые в очередной раз заблокировали движение по одной из самых главных трасс вблизи аэропорта "Хитроу", передает РИА Новости. Некоторые из протестующих приклеили себя на суперклей к поверхности асфальта, чтобы усложнить работу сотрудникам правоохранительных органов.За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям.
https://ru.sputnik.md/20210922/antiprivivochnye-protesty-melburn-politsiya-rezinovye-puli-44944521.html
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в мире, полиция, задержание, протест, лондон
Полиция Лондона арестовала экоактивистов, приклеивших себя к асфальту
Полиция Лондона арестовала 53 экоактивиста, приклеивших себя к асфальту суперклеем.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik.
Британские полицейские арестовали более 50 экоактивистов движения Insulate Britain, которые в очередной раз заблокировали движение по одной из самых главных трасс вблизи аэропорта "Хитроу", передает РИА Новости
. Некоторые из протестующих приклеили себя на суперклей к поверхности асфальта, чтобы усложнить работу сотрудникам правоохранительных органов.
"Мы задержали 53 человека, мы работали, чтобы свести к минимуму нарушение движения. Мы открыли полосы там, где это возможно было, чтобы автомобили могли продолжить движение", - говорится в сообщении.
За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.
Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям.