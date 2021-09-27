https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-moskvy-migrantam-neobkhodimo-legalizovatsya-do-oktyabrya-45072126.html

Полиция Москвы: мигрантам необходимо легализоваться до октября

Полиция Москвы: мигрантам необходимо легализоваться до октября

Мигрантам в Москве необходимо легализоваться до октября

2021-09-27T12:50+0300

2021-09-27T12:50+0300

2021-09-27T12:50+0300

россия

в мире

москва

трудовые мигранты

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Полиция российской столицы напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября, передает РИА Новости.В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.

https://ru.sputnik.md/20210710/elektronnaya-karta-migranta-v-rossii-chto-o-ney-izvestno-35430871.html

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в мире, москва, трудовые мигранты