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Полиция Москвы: мигрантам необходимо легализоваться до октября
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© Sputnik / Сергей Сергеев/
Московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Полиция российской столицы напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября, передает РИА Новости.
В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.
В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.
10 июля, 10:11
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Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.
"В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применяться меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.