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Полиция Москвы: мигрантам необходимо легализоваться до октября
Полиция Москвы: мигрантам необходимо легализоваться до октября
Мигрантам в Москве необходимо легализоваться до октября
2021-09-27T12:50+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Полиция российской столицы напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября, передает РИА Новости.В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.
https://ru.sputnik.md/20210710/elektronnaya-karta-migranta-v-rossii-chto-o-ney-izvestno-35430871.html
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в мире, москва, трудовые мигранты

Полиция Москвы: мигрантам необходимо легализоваться до октября

12:50 27.09.2021
172
© Sputnik / Сергей Сергеев / Перейти в фотобанкРабота московских вокзалов
Работа московских вокзалов - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Сергей Сергеев
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Московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Полиция российской столицы напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября, передает РИА Новости.

В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.
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Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.

"В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применяться меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.
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