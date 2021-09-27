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Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе
Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе
Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе
2021-09-27T10:15+0300
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политика
в мире
правительство
брюссель
молдова
европейский союз
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица находится 27-28 сентября в Брюсселе с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства в понедельник.Молдавского премьера сопровождает глава молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Нынешний визит Гаврилица совершает по приглашению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.В Брюсселе Гаврилица встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Также пройдут беседы с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони и с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом.Затем, 28 сентября, Гаврилица встретится с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам о расширении Оливером Вархели, а также с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.Помимо этого, глава молдавского кабмина примет участие в общественном мероприятии вместе с с Нику Попеску и заместителем гендиректора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Катариной Матерновой.Кроме того, пройдет встреча Гаврилицы с молдавской диаспорой в Бельгии.
https://ru.sputnik.md/20210920/mikheesh-pobedy-i-porazheniya-pravitelstva-gavrilitsy-44785483.html
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в мире, правительство, брюссель, молдова, европейский союз, наталья гаврилица

Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе

10:15 27.09.2021 (обновлено: 10:26 27.09.2021)
55
© Photo : Facebook / Артур ЕфремовНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Photo : Facebook / Артур Ефремов
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стала известна подробная повестка визита премьер-министра в Бельгию.
КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица находится 27-28 сентября в Брюсселе с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства в понедельник.
Молдавского премьера сопровождает глава молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Нынешний визит Гаврилица совершает по приглашению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
В Брюсселе Гаврилица встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Также пройдут беседы с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони и с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом.
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
20 сентября, 08:00
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Затем, 28 сентября, Гаврилица встретится с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам о расширении Оливером Вархели, а также с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.
Помимо этого, глава молдавского кабмина примет участие в общественном мероприятии вместе с с Нику Попеску и заместителем гендиректора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Катариной Матерновой.
Кроме того, пройдет встреча Гаврилицы с молдавской диаспорой в Бельгии.
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