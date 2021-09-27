https://ru.sputnik.md/20210927/premer-gavrilitsa-nakhoditsya-s-rabochim-vizitom-v-bryussele-45066450.html

Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе

Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе

Премьер Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе

2021-09-27T10:15+0300

2021-09-27T10:15+0300

2021-09-27T10:26+0300

политика

в мире

правительство

брюссель

молдова

европейский союз

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица находится 27-28 сентября в Брюсселе с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства в понедельник.Молдавского премьера сопровождает глава молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Нынешний визит Гаврилица совершает по приглашению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.В Брюсселе Гаврилица встретится с главой Евросовета Шарлем Мишелем, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Также пройдут беседы с еврокомиссаром по экономике Паоло Джентилони и с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом.Затем, 28 сентября, Гаврилица встретится с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам о расширении Оливером Вархели, а также с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.Помимо этого, глава молдавского кабмина примет участие в общественном мероприятии вместе с с Нику Попеску и заместителем гендиректора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Катариной Матерновой.Кроме того, пройдет встреча Гаврилицы с молдавской диаспорой в Бельгии.

https://ru.sputnik.md/20210920/mikheesh-pobedy-i-porazheniya-pravitelstva-gavrilitsy-44785483.html

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в мире, правительство, брюссель, молдова, европейский союз, наталья гаврилица