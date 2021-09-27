https://ru.sputnik.md/20210927/prognoz-pogody-45060650.html

Самый точный прогноз погоды: последние дни сентября будут теплыми

Самый точный прогноз погоды: последние дни сентября будут теплыми

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 27, 28 и 29 сентября

2021-09-27T07:00+0300

2021-09-27T07:00+0300

2021-09-27T07:00+0300

синоптики

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +8 до +13.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 сентября: ночью – от +10 до +12, днем – от +20 до +22 градусов.28 сентября погода в целом не изменится, дневные температуры составят до +20 градусов. В четверг немного похолодает, максимальная температура днем будет достигать 18 градусов тепла, осадков также не ожидается.Праздники и народные приметыЦерковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня был установлен в память обретения Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме.По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. Воздвижение называли также Сдвижением."Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся", — говорили в народе, подмечая, что зима "придвигается", а лето и осень "отодвигаются".Праздник был постным. Считалось, что "кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится". Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, прогноз погоды, погода, народные приметы