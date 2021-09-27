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В РФПИ рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"
В РФПИ рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"
Комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт" эффективна против коронавируса
2021-09-27T14:36+0300
2021-09-27T14:36+0300
коронавирус
в мире
вакцинация
россия
спутник v
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала высокий рост антител к S-белку в рамках совместного исследования в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости."Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - добавили в фонде.Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, в качестве второго – "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".
https://ru.sputnik.md/20210924/egipet-odobrenie-vaktsina-sputnik-layt-45011710.html
https://ru.sputnik.md/20210916/ispanskie-uchenye-u-sputnika-v-vysokaya-effektivnost-protiv-delta-shtamma-44810352.html
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в мире, вакцинация, россия, спутник v

В РФПИ рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"

14:36 27.09.2021
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкВ миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19
В миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
/
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Получены данные о высоком росте антител при комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала высокий рост антител к S-белку в рамках совместного исследования в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), пишет РИА Новости.
"Российский фонд прямых инвестиций... компании "АстраЗенека" и "Р-Фарм" объявляют предварительные данные по вируснейтрализующей активности комбинированного применения вакцины компании "АстраЗенека" (разработана совместно с Оксфордским Университетом) и первого компонента вакцины против коронавируса "Спутник V"..., полученные в рамках клинического исследования в Азербайджанской Республике", - говорится в сообщении.
"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - добавили в фонде.
Данные основаны на результатах наблюдений за 20 первыми участниками исследования, получившими оба компонента комбинации. В качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, в качестве второго – "Спутник Лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней.
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Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день в исследовании участвуют 100 добровольцев.
Помимо Азербайджана, клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение регуляторов на проведение исследований в Белоруссии.
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Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".
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