https://ru.sputnik.md/20210927/shoygu-i-lavrov-ostanutsya-na-postakh-ministrov-45076551.html

Шойгу и Лавров останутся на постах министров

Шойгу и Лавров останутся на постах министров

Шойгу и Лавров останутся на постах министров

2021-09-27T15:40+0300

2021-09-27T15:40+0300

2021-09-27T15:49+0300

россия

в мире

сергей лавров

сергей шойгу

политика

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Сергей Шойгу и Сергей Лавров остаются на своих постах - министра обороны и главы МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли все из "пятерки" партии "Единая России", кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму.Ранее на встрече Путин поздравил "пятерку" списка "Единой России" с убедительной победой партии на прошедших выборах и предложил каждому возглавить комиссию. Шойгу он предложил комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири, Лаврову - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сопредседателю штаба ОНФ Елене Шмелевой - по образованию и науке, главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко - по здравоохранению, а Кузнецовой - по защите семьи и детей. Причем, подчеркнул глава государства, Кузнецова также будет напрямую непосредственно координировать все это направление "прямо в самой Государственной думе".

https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-rossia-vybory-gosduma-44893800.html

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в мире, сергей лавров, сергей шойгу, политика