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Сколько Молдова заплатила США за военную технику
Сколько Молдова заплатила США за военную технику
Молдова заплатила США один миллион долларов за военную технику
2021-09-27T17:22+0300
2021-09-27T17:32+0300
в молдове
молдова
сша
военная техника
ввс сша
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Правительство Молдовы выделило один миллион долларов из общей суммы в пять миллионов долларов на покупку военной техники у США. Такую информацию представили на странице посольства США в Молдове. Как говорится в сообщении, эта покупка "поможет Молдове продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции"."В рамках нашего почти 30-летнего партнерства США помогают Молдове модернизировать свою оборону, чтобы защитить свой нейтралитет и суверенитет", - пояснили в диппредставительстве.По данным посольства, Соединенные Штаты также помогают правительству республики с логистической подготовкой и стратегиями связи, чтобы оно могло быстро отреагировать в случае стихийного бедствия. Вторая партия техники должна прибыть в ближайшее время.Самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.
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в молдове, молдова, сша, военная техника, ввс сша

Сколько Молдова заплатила США за военную технику

17:22 27.09.2021 (обновлено: 17:32 27.09.2021)
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© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaEchipament militar din SUA
Echipament militar din SUA - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стало известно, сколько Молдова заплатила за военную технику США.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Правительство Молдовы выделило один миллион долларов из общей суммы в пять миллионов долларов на покупку военной техники у США. Такую информацию представили на странице посольства США в Молдове.
Как говорится в сообщении, эта покупка "поможет Молдове продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции".
"В рамках нашего почти 30-летнего партнерства США помогают Молдове модернизировать свою оборону, чтобы защитить свой нейтралитет и суверенитет", - пояснили в диппредставительстве.
По данным посольства, Соединенные Штаты также помогают правительству республики с логистической подготовкой и стратегиями связи, чтобы оно могло быстро отреагировать в случае стихийного бедствия.
Вторая партия техники должна прибыть в ближайшее время.
Самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.
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