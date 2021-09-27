https://ru.sputnik.md/20210927/skolko-moldova-zaplatila-ssha-za-voennuyu-tekhniku-45080860.html

Сколько Молдова заплатила США за военную технику

Сколько Молдова заплатила США за военную технику

Молдова заплатила США один миллион долларов за военную технику

2021-09-27T17:22+0300

2021-09-27T17:22+0300

2021-09-27T17:32+0300

в молдове

молдова

сша

военная техника

ввс сша

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Правительство Молдовы выделило один миллион долларов из общей суммы в пять миллионов долларов на покупку военной техники у США. Такую информацию представили на странице посольства США в Молдове. Как говорится в сообщении, эта покупка "поможет Молдове продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции"."В рамках нашего почти 30-летнего партнерства США помогают Молдове модернизировать свою оборону, чтобы защитить свой нейтралитет и суверенитет", - пояснили в диппредставительстве.По данным посольства, Соединенные Штаты также помогают правительству республики с логистической подготовкой и стратегиями связи, чтобы оно могло быстро отреагировать в случае стихийного бедствия. Вторая партия техники должна прибыть в ближайшее время.Самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, сша, военная техника, ввс сша