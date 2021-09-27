https://ru.sputnik.md/20210927/slusar-zasukha-45059504.html
Слусарь: в следующем году Молдову ждет засуха
Слусарь: в следующем году Молдову ждет засуха
Слусарь: в следующем году Молдову ждет засуха
2021-09-27T07:00+0300
2021-09-27T07:00+0300
2021-09-27T07:00+0300
экономика
сельское хозяйство
засуха
орошение
в молдове
молдова
александр слусарь
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КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Экс-депутат парламента Александр Слусарь заявил, что в Молдове наблюдаются первые признаки будущей сильной засухи в 2022 сельскохозяйственном году.Он призвал власти срочно обновить и немедленно реализовать Комплексную программу орошения. Экс-депутат отметил, что в настоящее время продолжают разрушаться несколько крупных ирригационных систем, которые концерн Apele Moldovei и Агентство публичной собственности не передали ассоциациям водопользователей в Штефан-Водском и Каушанском районах.В то же время, по мнению Слусаря, необходима программа по усилению организаций водопользователей, которые требуют финансовой поддержки со стороны государства. Экс-депутат предлагает в рамках сельскохозяйственных субсидий выделить больше денег на закупку малых ирригационных систем и создание новых водохранилищ.Кроме того, заявил Слусарь, необходимо заняться проблемой заиления Днестра, который является важным источником орошения для 12 районов страны."Здесь, очевидно, нужна твердая позиция правительства по отношению к Украине, особенно во время заседания двусторонней комиссии, которое состоится в октябре", – написал Слусарь на своей странице в Facebook.
https://ru.sputnik.md/20200712/v-moldove-razrabotayut-programmu-orosheniya-selkhozzemel-kommentarii-ekspertov-30892052.html
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сельское хозяйство, засуха, орошение, в молдове, молдова, александр слусарь
Слусарь: в следующем году Молдову ждет засуха
Экс-депутат призывает направить дополнительные финансы на восстановление систем орошения.
КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Экс-депутат парламента Александр Слусарь заявил, что в Молдове наблюдаются первые признаки будущей сильной засухи в 2022 сельскохозяйственном году.
Он призвал власти срочно обновить и немедленно реализовать Комплексную программу орошения. Экс-депутат отметил, что в настоящее время продолжают разрушаться несколько крупных ирригационных систем, которые концерн Apele Moldovei и Агентство публичной собственности не передали ассоциациям водопользователей в Штефан-Водском и Каушанском районах.
В то же время, по мнению Слусаря, необходима программа по усилению организаций водопользователей, которые требуют финансовой поддержки со стороны государства. Экс-депутат предлагает в рамках сельскохозяйственных субсидий выделить больше денег на закупку малых ирригационных систем и создание новых водохранилищ.
Кроме того, заявил Слусарь, необходимо заняться проблемой заиления Днестра, который является важным источником орошения для 12 районов страны.
"Здесь, очевидно, нужна твердая позиция правительства по отношению к Украине, особенно во время заседания двусторонней комиссии, которое состоится в октябре", – написал Слусарь на своей странице в Facebook.