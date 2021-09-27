https://ru.sputnik.md/20210927/snegopad-v-kuzbasse-gololed-i-povalennye-derevya-45065182.html

Снегопад в Кузбассе: гололед и поваленные деревья

Снегопад в Кузбассе: гололед и поваленные деревья

Гололед и поваленные деревья из-за снегопада в Кузбассе

2021-09-27T09:25+0300

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Установившийся над Кемеровской областью высотный циклон стал причиной первого насыщенного влагой снега, что привело к поваленным деревьям и осложнению ситуации на дорогах, сообщила РИА Новости представитель Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.Она отметила, что в некоторых районах снежный покров еще растает. Так, в поселке Новостройка Кемеровской области в данный момент наблюдается 3 сантиметра снега. Всего здесь за сутки выпало 22 миллиметра осадков, что составило почти 25% от месячной нормы сентября. В ближайшее время осадки сохранятся, но не будут такими интенсивными."На самом деле снег в сентябре – это не аномалия. Например, в 2015 году мокрый снег в Кемеровской области отмечался 14 сентября, а в Шерегеше выпал 8 сентября. Кстати, в этих горных районах он в основном и выпадает в сентябре. Но именно такого, более насыщенного влагой, более мокрого и тяжелого снега у нас не было давно", - рассказала Полуэктова, подчеркнув, что именно тяжесть первого снега в этом году спровоцировала сложную ситуацию на дорогах и стала причиной сломанных деревьев.По данным администрации Кемерова, к вечеру воскресенья в единую диспетчерскую службу города поступило 212 звонков о поваленных от снегопада деревьях. Упавшие ветки деревьев повредили несколько участков контактных сетей городского электротранспорта. В выходные дни во всех районах города работали аварийные бригады, а на магистралях – снегоуборочная техника.

https://ru.sputnik.md/20210804/iz-za-globalnogo-potepleniya-mozhet-poyavitsya-nalog-na-myaso-43563138.html

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