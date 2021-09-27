https://ru.sputnik.md/20210927/sotrudniki-rossii-segodnya-voshli-v-top-1000-rossiyskikh-menedzherov-45065866.html

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"

2021-09-27T10:45+0300

2021-09-27T10:45+0300

2021-09-27T10:45+0300

россия

в мире

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МОСКВА, 27 сен — Sputnik. Восемь руководителей медиагруппы "Россия сегодня" вошли в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", опубликованный на сайте kommersant.ru. Первыми среди коллег в отрасли стали первый заместитель генерального директора Галина Кожина, заместитель главного редактора Дмитрий Груздев и директор по административно-хозяйственной деятельности Вадим Яковлев."Мне очень приятно получить эту награду. Я искренне благодарю всех, кто помогал мне стать одной из лучших, включенных в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". Желаю всем нам интересных проектов, достижений и новых побед. Поздравляю всех сегодняшних участников рейтинга", - поделилась впечатлениями Галина Кожина, победившая в номинации "Директор по корпоративному управлению".Дмитрий Груздев, ставший лучшим коммерческим директором, в свою очередь, отметил: "Награда - это лучшая оценка работы всей команды нашей медиагруппы. Спасибо коллегам за высокую оценку, и поздравляю всех, кто вошел в рейтинг"."Мы работаем для людей", - добавил Вадим Яковлев, который стал первым в номинации "Директор по логистике и цепям поставок".В рейтинг вошли еще пять менеджеров "России сегодня": заместитель главного редактора Андрей Благодыренко, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, заместитель директора по развитию бизнеса—начальник управления анализа рынков и развития продуктов Ольга Рябова, руководитель дирекции по персоналу Евгения Солодова и исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева.Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 22 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.Рейтинг оценивает персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список тысячи менеджеров, набравших самые высокие баллы, ежегодно публикуется на страницах газеты "Коммерсант". Менеджеры, занявшие в рейтинге ведущие места, становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров". 27 сентября Ассоциация проведет форум "Будущее управленческих профессий: tech-реальность", на котором будут объявлены официальные результаты рейтинга.Агентство экономической информации ПРАЙМ и Ассоциация менеджеров подготовили спецпроект "Точка невозврата", в рамках которого бизнес-сообщество делится мнениями о том, какие необратимые изменения произошли в бизнесе с приходом пандемии коронавируса. Подобные спецпроекты проводятся уже 7-й год подряд. В их рамках топ-менеджеры в формате блиц-интервью отвечают на животрепещущие вопросы о влиянии внешних факторов на их бизнес. Подробнее с проектом можно познакомиться здесь - https://1prime.ru/point_of_no_return/Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За 20 лет работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, стоящим перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК.

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