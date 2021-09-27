https://ru.sputnik.md/20210927/tamozhennaya-sluzhba-moldovy-otchitalas-o-nedelnykh-sborakh-v-byudzhet-45070673.html
Таможенная служба Молдовы отчиталась о недельных сборах в бюджет
Таможенная служба Молдовы отчиталась о недельных сборах в бюджет
Сколько собрала в бюджет молдавская таможня за неделю
2021-09-27T11:48+0300
2021-09-27T11:48+0300
2021-09-27T11:48+0300
экономика
в молдове
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31546691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea4f2387fd49333a7c01cb00ef8671e2.jpg
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Поступления от Таможенной службы в госбюджет с 20 по 26 сентября превысили 644 миллиона леев, это на треть больше установленной на этот период бюджетной нагрузки.Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала сентября в государственный бюджет было собрано 2 миллиарда 321 миллион леев, что примерно на 31% больше по сравнению с бюджетной нагрузкой и на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.За минувшую неделю было подано 13 245 таможенных деклараций, транспортные средства совершили 64 593 перехода границы.Самыми загруженными таможенными постами остаются Леушены и Скулены - 15 971 и 11 333 перехода соответственно.За отчетный период было выявлено 202 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 152 тысяч леев. Наиболее частыми нарушениями являются превышение срока пребывания на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.
https://ru.sputnik.md/20210310/sotrudnik-moldavskoy-tamozhni-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ugone-avtomobilya-33928165.html
таможня
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31546691_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d7101d671f18eadbe5af244c5bccb40.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове, таможня
Таможенная служба Молдовы отчиталась о недельных сборах в бюджет
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Поступления от Таможенной службы в госбюджет с 20 по 26 сентября превысили 644 миллиона леев, это на треть больше установленной на этот период бюджетной нагрузки.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала сентября в государственный бюджет было собрано 2 миллиарда 321 миллион леев, что примерно на 31% больше по сравнению с бюджетной нагрузкой и на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
За минувшую неделю было подано 13 245 таможенных деклараций, транспортные средства совершили 64 593 перехода границы.Самыми загруженными таможенными постами остаются Леушены и Скулены - 15 971 и 11 333 перехода соответственно.
За отчетный период было выявлено 202 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 152 тысяч леев. Наиболее частыми нарушениями являются превышение срока пребывания на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.