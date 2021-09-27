https://ru.sputnik.md/20210927/tamozhennaya-sluzhba-moldovy-otchitalas-o-nedelnykh-sborakh-v-byudzhet-45070673.html

Таможенная служба Молдовы отчиталась о недельных сборах в бюджет

Таможенная служба Молдовы отчиталась о недельных сборах в бюджет

Сколько собрала в бюджет молдавская таможня за неделю

2021-09-27T11:48+0300

2021-09-27T11:48+0300

2021-09-27T11:48+0300

экономика

в молдове

таможня

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Поступления от Таможенной службы в госбюджет с 20 по 26 сентября превысили 644 миллиона леев, это на треть больше установленной на этот период бюджетной нагрузки.Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала сентября в государственный бюджет было собрано 2 миллиарда 321 миллион леев, что примерно на 31% больше по сравнению с бюджетной нагрузкой и на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.За минувшую неделю было подано 13 245 таможенных деклараций, транспортные средства совершили 64 593 перехода границы.Самыми загруженными таможенными постами остаются Леушены и Скулены - 15 971 и 11 333 перехода соответственно.За отчетный период было выявлено 202 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 152 тысяч леев. Наиболее частыми нарушениями являются превышение срока пребывания на территории Республики Молдова транспортных средств с иностранными номерами.

https://ru.sputnik.md/20210310/sotrudnik-moldavskoy-tamozhni-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ugone-avtomobilya-33928165.html

таможня

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, таможня