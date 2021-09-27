https://ru.sputnik.md/20210927/uchenye-covid-19-snizhenie-prodolzhitelnost-zhizni-45078170.html

Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни

Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни

COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни.

2021-09-27T21:43+0300

2021-09-27T21:43+0300

2021-09-27T21:43+0300

коронавирус

продолжительность жизни

ученые

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Мировая пандемия коронавируса привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, передает РИА Новости. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.Масштабное научное исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США и Чили.Как сообщают ученые, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.

https://ru.sputnik.md/20210923/biolog-otsenil-vozmozhnost-poyavleniya-novogo-shtamma-covid-19-44996484.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продолжительность жизни, ученые