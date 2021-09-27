https://ru.sputnik.md/20210927/uchenye-covid-19-snizhenie-prodolzhitelnost-zhizni-45078170.html
Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни.
2021-09-27T21:43+0300
2021-09-27T21:43+0300
2021-09-27T21:43+0300
коронавирус
продолжительность жизни
ученые
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Мировая пандемия коронавируса привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, передает РИА Новости. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.Масштабное научное исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США и Чили.Как сообщают ученые, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.
https://ru.sputnik.md/20210923/biolog-otsenil-vozmozhnost-poyavleniya-novogo-shtamma-covid-19-44996484.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
продолжительность жизни, ученые
Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik.
Мировая пандемия коронавируса привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, передает РИА Новости
. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.
Масштабное научное исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США и Чили.
Как сообщают ученые, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.
"Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы (Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия) со Второй мировой войны", - отмечают авторы исследования.
По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.