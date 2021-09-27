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Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни
COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни.
2021-09-27T21:43+0300
2021-09-27T21:43+0300
коронавирус
продолжительность жизни
ученые
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Мировая пандемия коронавируса привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, передает РИА Новости. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.Масштабное научное исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США и Чили.Как сообщают ученые, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.
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продолжительность жизни, ученые

Ученые: COVID-19 привел к сильнейшему снижению продолжительности жизни

21:43 27.09.2021
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© Sputnik / Alexei Babushkin / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение ГКБ им. С.П. Боткина
Реанимационное отделение ГКБ им. С.П. Боткина - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Alexei Babushkin
/
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COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Мировая пандемия коронавируса привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны, передает РИА Новости. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета, опубликованном в Международном журнале эпидемиологии.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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Масштабное научное исследование было проведено в 29 странах, включая большинство европейских, США и Чили.
Как сообщают ученые, COVID-19 привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.
"Масштабы потерь в 2020 году не наблюдались во многих странах Западной Европы (Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Португалия) со Второй мировой войны", - отмечают авторы исследования.
По мнению ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве - на 1,7.
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