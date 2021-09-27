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В Башкирии предотвращен теракт, задержаны 5 неонацистов
© Sputnik / Russian Federal Security Service/
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Пресечена подготовка теракта в Башкирии, задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
"Пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.
25 августа, 11:45
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"Следственным комитетом России в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту"), 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), 223.1 УК России ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - добавляется в сообщении.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
СК РФ в своем релизе отмечает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет "в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".
По версии следствия, он обучал их обращению с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.
СК РФ в своем релизе отмечает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет "в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".
По версии следствия, он обучал их обращению с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.