https://ru.sputnik.md/20210927/v-bashkirii-predotvraschen-terakt-zaderzhany-5-neonatsistov-45067028.html

В Башкирии предотвращен теракт, задержаны 5 неонацистов

В Башкирии предотвращен теракт, задержаны 5 неонацистов

В Башкирии предотвращен теракт

2021-09-27T11:25+0300

2021-09-27T11:25+0300

2021-09-27T11:25+0300

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фсб

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Пресечена подготовка теракта в Башкирии, задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.Отмечается, что по адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика."Следственным комитетом России в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту"), 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), 223.1 УК России ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - добавляется в сообщении.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.СК РФ в своем релизе отмечает, что 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет "в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".По версии следствия, он обучал их обращению с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.

https://ru.sputnik.md/20210825/fsb-zaderzhala-v-moskve-31-terrorista-44220049.html

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в мире, теракт, фсб