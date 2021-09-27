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В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
2021-09-27T13:02+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что у Европы будет "надежный партнер в Берлине", передает РИА Новости.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернатива для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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в мире, германия

В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии

13:02 27.09.2021 (обновлено: 13:06 27.09.2021)
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© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
Кандидат в канцлеры Олаф Шольц принял поздравления от главы ЕП Сассоли.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что у Европы будет "надежный партнер в Берлине", передает РИА Новости.
"Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с победой. Нельзя терять время после этого исторического кризиса: Европе нужен сильный и надежный партнер в Берлине для продолжения совместной работы по восстановлению социальной сферы и экологии", - написал Сассоли в Twitter.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернатива для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Putin și Merkel, la Forumul Păcii - Sputnik Молдова, 1920, 26.09.2021
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