https://ru.sputnik.md/20210927/v-evroparlamente-pozdravili-sdpg-s-pobedoy-na-vyborakh-v-germanii-45072936.html

В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии

В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии

В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии

2021-09-27T13:02+0300

2021-09-27T13:02+0300

2021-09-27T13:06+0300

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что у Европы будет "надежный партнер в Берлине", передает РИА Новости.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернатива для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ru.sputnik.md/20210926/kreml-merkel-kantsler-germania-45056799.html

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