https://ru.sputnik.md/20210927/v-evroparlamente-pozdravili-sdpg-s-pobedoy-na-vyborakh-v-germanii-45072936.html
В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
2021-09-27T13:02+0300
2021-09-27T13:02+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что у Европы будет "надежный партнер в Берлине", передает РИА Новости.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернатива для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
https://ru.sputnik.md/20210926/kreml-merkel-kantsler-germania-45056799.html
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В Европарламенте поздравили СДПГ с победой на выборах в Германии
13:02 27.09.2021 (обновлено: 13:06 27.09.2021)
Кандидат в канцлеры Олаф Шольц принял поздравления от главы ЕП Сассоли.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik.
Глава Европарламента Давид Сассоли поздравил Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и ее кандидата в канцлеры Олафа Шольца с победой на парламентских выборах, выразив надежду, что у Европы будет "надежный партнер в Берлине", передает РИА Новости
.
"Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с победой. Нельзя терять время после этого исторического кризиса: Европе нужен сильный и надежный партнер в Берлине для продолжения совместной работы по восстановлению социальной сферы и экологии", - написал Сассоли в Twitter.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернатива для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.