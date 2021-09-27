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В результате землетрясения на Крите погиб человек
В результате землетрясения на Крите погиб человек
В результате землетрясения на Крите погиб человек
2021-09-27T12:00+0300
2021-09-27T12:10+0300
общество
в мире
землетрясение
крит
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.
https://ru.sputnik.md/20210927/na-krite-proizoshlo-zemletryasenie-45066281.html
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в мире, землетрясение, крит

В результате землетрясения на Крите погиб человек

12:00 27.09.2021 (обновлено: 12:10 27.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМедики
Медики - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Подземные толчки сотрясли греческий остров в понедельник утром.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.
В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.
Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.
Остров Крит - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Общество
На Крите произошло землетрясение
09:51
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