https://ru.sputnik.md/20210927/v-rezultate-zemletryaseniya-na-krite-pogib-chelovek-45071609.html

В результате землетрясения на Крите погиб человек

В результате землетрясения на Крите погиб человек

В результате землетрясения на Крите погиб человек

2021-09-27T12:00+0300

2021-09-27T12:00+0300

2021-09-27T12:10+0300

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.

https://ru.sputnik.md/20210927/na-krite-proizoshlo-zemletryasenie-45066281.html

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в мире, землетрясение, крит