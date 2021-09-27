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В результате землетрясения на Крите погиб человек
12:00 27.09.2021 (обновлено: 12:10 27.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский/
Подземные толчки сотрясли греческий остров в понедельник утром.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в результате землетрясения на Крите, говорится в пресс-релизе Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, поступившем в РИА Новости.
Συνεχείς μετασεισμοί στο Ηράκλειο ο κόσμος είναι στους δρόμους και τα παρκα , η ανησυχία και ο φόβος είναι τα μόνα συναισθήματα που κυριαρχούν— Μανόλης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021
Δείτε πως κουνιέται η προσοψη του μαγαζιού μου
Αυτός ήταν ο φοβερός #σεισμος 5,8 που κράτησε 25 δευτερόλεπτα pic.twitter.com/ybofqZmcRT
В понедельник утром на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8, по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6. Позднее были зафиксированы несколько афтершоков.
Moment when #earthquake struck Crete in #Greece! 6.5 magnitude quake hits Heraklion. Shocks felt in Greece and Turkey. Reports say atleast one killed#Crete #Heraklion #Climate #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment #σεισμος #Turkey #deprem pic.twitter.com/H6SYqk2bhk— Doregama Viral (@DoregamaViral) September 27, 2021
Власти сообщают о материальном ущербе в результате землетрясения.