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ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19
2021-09-27T22:48+0300
2021-09-27T22:48+0300
коронавирус
воз
вакцина
мораторий
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения в очередной раз призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости."Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.
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воз, вакцина, мораторий, ревакцинация

ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19

22:48 27.09.2021
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус вновь призвал к мораторию на бустерные дозы вакцин от COVID-19.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения в очередной раз призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
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4 августа, 19:45
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"Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.
По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.
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