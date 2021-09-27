https://ru.sputnik.md/20210927/voz-prizyv-moratoriy-revaktsinatsia-covid-19-45088291.html

ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19

ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19

ВОЗ призывает соблюдать мораторий на ревакцинацию от COVID-19

2021-09-27T22:48+0300

2021-09-27T22:48+0300

2021-09-27T22:48+0300

коронавирус

воз

вакцина

мораторий

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения в очередной раз призвала государства соблюдать до конца года мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19, заявил на пресс-конференции в Лионе генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости."Как вы знаете, политика ВОЗ заключается в моратории на бустерные дозы до конца года. Конечно, бустерные дозы могут быть выделены для людей с ослабленным иммунитетом. За этим исключением мы рекомендуем соблюдать мораторий до конца года", - сказал он.По оценкам ВОЗ, в настоящее время существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию. Ранее генеральный директор ВОЗ также призывал привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране.

https://ru.sputnik.md/20210804/voz-prizvala-vvesti-vremennyy-moratoriy-na-revaktsinatsiyu-43567706.html

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воз, вакцина, мораторий, ревакцинация