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ВОЗ снова расследует происхождение коронавируса
ВОЗ снова расследует происхождение коронавируса
ВОЗ снова расследует происхождение коронавируса
2021-09-27T15:02+0300
2021-09-27T15:02+0300
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КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19, намерена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что вирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.Эксперты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в свою очередь, предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.
https://ru.sputnik.md/20210709/uchenye-koronavirus-laboratoria-ukhan-35431242.html
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в мире, китай, воз

ВОЗ снова расследует происхождение коронавируса

15:02 27.09.2021
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© Sputnik / Sergei Venyavskiy / Перейти в фотобанкВ вирусологической лаборатории
В вирусологической лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Sergei Venyavskiy
/
Перейти в фотобанк
Предыдущая международная группа ученых работала в Китае в январе-феврале.
КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19, намерена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.
Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источника вируса.
В начале августа республиканцы из палаты представителей США опубликовали отчет, в котором пришли к выводу, что вирус возник в лаборатории в Ухане. При этом они основывались на данных из открытых источников и косвенных свидетельствах.
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Эксперты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в свою очередь, предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов. Эту же гипотезу выдвигали члены рабочей группы ВОЗ, но они не сочли ее приоритетной.
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