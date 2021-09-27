https://ru.sputnik.md/20210927/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-45067117.html

Воздвижение Креста Господня 2021: история, традиции и молитвы

Воздвижение Креста Господня 2021: история, традиции и молитвы

Воздвижение Креста Господня 2021: история, традиции и молитвы

2021-09-27T10:17+0300

2021-09-27T10:17+0300

2021-09-27T10:31+0300

православный праздник

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Православные христиане 27 сентября отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня. Само название праздника указывает на торжественное поднятие креста, на котором был распят Христос, вверх ("воздвижение") после обнаружения его в земле. Полное название этого праздника звучит так: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.История праздникаУстановление праздника Крестовоздвижения связано с событиями, происшедшими в 325-326 годах, когда мать императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Спасителя, и крест, на котором был распят Христос. Вследствие разрушения Иерусалима в 70 году римскими войсками крест был утерян. Христианская святыня была обнаружена под языческим святилищем Афродиты, устроенном на месте Гроба Господня.После обретения Креста Господня животворящего у Голгофы по повелению императрицы Елены этот крест был воздвигнут патриархом Иерусалимским, по всей вероятности, над большой человеческой толпой, как свидетельство о том, что крест обретен и возвращен людям, но не как орудие пытки и казни, а как символ их спасения.По преданию, чтобы определить, какой из трех найденных крестов относился к Спасителю, каждый из них иерусалимский первосвятитель поочередно возложил на тяжелобольную женщину и на умершего, которого в этот момент несли мимо на погребение. После прикосновения креста Христова женщина исцелилась, а покойник воскрес. Императрица Елена передала одну часть креста храму Гроба Господня в Иерусалиме, а другую направила в Константинополь.В результате в VII веке еще одно воспоминание было присоединено. Связано оно с возвращением Древа Животворящего Креста из плена.Дата праздникаПо преданию, Крест Господень был обретен перед Пасхой, потому первоначально Крестовоздвижение отмечали во второй день Христова Воскресения. Праздник перенесли на 14 сентября (по новому стилю — 27 сентября), так как в 335 году 13 сентября был освящен храм Воскресения Христова. На освящение храма приехали священники со всех уголков Римской империи, они и рассказали всем христианам о новом празднике.Крестовоздвижение является непереходящим праздником — его дата неподвижна.Что нельзя есть в Воздвижение Креста ГосподняВ этот праздник у православных верующих строгий пост. Молочные продукты, мясо, яйца и рыбу есть запрещено. А вот растительное масло разрешено. Нельзя объедаться.Должны быть в праздник Воздвижения Креста Господня у верующих чистые помыслы.Важно! Церковные каноны соблюдать 27 сентября обязательно.Какие молитвы читают в КрестовоздвижениеТропарь праздника, глас 1-йСпаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивные даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.Кондак, глас 4-йВознесыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею, победы дая нам на сопостаты, пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу.Волею — добровольно. Тезоименитому Твоему — носящему Твое имя. Жительству — обществу. Пособие имуще Твое, оружие мира, непобедимую победу — да имеем мы Твою помощь, как ограждение мира и знамя непобедимости.ВеличаниеВеличаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл еси от работы вражия.ПрокименВидеша вси концы земли спасение Бога нашего (Пс. 97, 3).СтихирыКресте Христов, христиан упование, заблуждших наставниче, обуреваемых пристанище, в бранех победа, вселенныя утверждение, недужных врачу, мертвых воскресение, помилуй нас.Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим.Материал составлен по открытым источникам.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

https://ru.sputnik.md/20210916/patriarkh-kirill-nazval-krizisnoy-situatsiyu-v-mirovom-pravoslavii-44793521.html

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православный праздник