https://ru.sputnik.md/20210927/vyzhivet-li-horeca-i-kogda-v-moldove-legalizuyut-legkie-narkotiki-45057819.html

Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики

Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики

Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики

2021-09-27T08:30+0300

2021-09-27T08:30+0300

2021-09-27T09:41+0300

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молдова

легализация

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Снижение НДС для предприятий сектора HoReCa вступает в силу с 1 октября. Это законопроект, согласно которому в период чрезвычайного положения предприятия сектора HORECA (гостиницы, рестораны, кафе) будут платить налог на добавленную стоимость в размере 6%, то есть в два раза меньше, чем в обычные периоды. Как сильно это поможет молдавским бизнесменам? А также – не первый год слышны мнения экспертов о декриминализации в Молдове легких наркотиков. Когда это произойдет? Обо всем этом - в беседе с управляющим одного из кишиневских ресторанов и председателем Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирчей Греку.

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, легализация, наркотики, ндс, рестораны, гостиница, видео