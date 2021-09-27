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Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики
Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики
Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики
2021-09-27T08:30+0300
2021-09-27T09:41+0300
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молдова
легализация
наркотики
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рестораны
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Снижение НДС для предприятий сектора HoReCa вступает в силу с 1 октября. Это законопроект, согласно которому в период чрезвычайного положения предприятия сектора HORECA (гостиницы, рестораны, кафе) будут платить налог на добавленную стоимость в размере 6%, то есть в два раза меньше, чем в обычные периоды. Как сильно это поможет молдавским бизнесменам? А также – не первый год слышны мнения экспертов о декриминализации в Молдове легких наркотиков. Когда это произойдет? Обо всем этом - в беседе с управляющим одного из кишиневских ресторанов и председателем Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирчей Греку.
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Сергей Цуркану
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молдова, легализация, наркотики, ндс, рестораны, гостиница, видео

Выживет ли HORECA, и когда в Молдове легализуют легкие наркотики

08:30 27.09.2021 (обновлено: 09:41 27.09.2021)
153
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем главные проблемы молдавских рестораторов и выясняем, когда в стране будут декриминализованы легкие наркотики.
Снижение НДС для предприятий сектора HoReCa вступает в силу с 1 октября. Это законопроект, согласно которому в период чрезвычайного положения предприятия сектора HORECA (гостиницы, рестораны, кафе) будут платить налог на добавленную стоимость в размере 6%, то есть в два раза меньше, чем в обычные периоды. Как сильно это поможет молдавским бизнесменам? А также – не первый год слышны мнения экспертов о декриминализации в Молдове легких наркотиков. Когда это произойдет? Обо всем этом - в беседе с управляющим одного из кишиневских ресторанов и председателем Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей Мирчей Греку.
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