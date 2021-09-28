https://ru.sputnik.md/20210928/belorussii-provedut-referendum-ob-otmene-smertnoy-kazni-45111251.html
В Белоруссии проведут референдум об отмене смертной казни
В Белоруссии проведут референдум об отмене смертной казни
Белоруссия остается единственным государством в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T18:05+0300
2021-09-28T18:05+0300
2021-09-28T18:05+0300
в мире
беларусь
александр лукашенко
смертная казнь
референдум
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии может быть рассмотрен на на отдельном референдуме, передает Sputnik Беларусь. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании, посвященном проекту новой Конституции Белоруссии.В ходе совещания один из членов конституционной комиссии Сергей Дубков предположил, что статья Основного закона о применении смертной казни закладывает ментальную ловушку.По его мнению, новации в Конституции предполагают усиление традиционных белорусских ценностей, которые базируются на христианстве.Сергей Дубков считает, что любое решение по данной проблеме приведет к противоречиям в обществе, потому что нельзя считать себя христианином, поддерживать традиционные ценности и в тот же момент их нарушать.
https://ru.sputnik.md/20210909/trekhchasovaya-beseda-peregovory-putina-i-lukashenko-v-kremle-zavershilis-44634748.html
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в мире, беларусь, александр лукашенко, смертная казнь, референдум
В Белоруссии проведут референдум об отмене смертной казни
Белоруссия остается единственным государством в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik.
Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии может быть рассмотрен на на отдельном референдуме, передает Sputnik Беларусь
. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании, посвященном проекту новой Конституции Белоруссии.
В ходе совещания один из членов конституционной комиссии Сергей Дубков предположил, что статья Основного закона о применении смертной казни закладывает ментальную ловушку.
По его мнению, новации в Конституции предполагают усиление традиционных белорусских ценностей, которые базируются на христианстве.
"При этом одна из фундаментальных христианских ценностей - право на жизнь - стоит в стороне. Получается, с одной стороны, мы усиливаем фундаментальные традиционные ценности. При этом по вопросу смертной казни мы опускаем этот вопрос", - констатировал Дубков.
Сергей Дубков считает, что любое решение по данной проблеме приведет к противоречиям в обществе, потому что нельзя считать себя христианином, поддерживать традиционные ценности и в тот же момент их нарушать.