https://ru.sputnik.md/20210928/belorussii-provedut-referendum-ob-otmene-smertnoy-kazni-45111251.html

В Белоруссии проведут референдум об отмене смертной казни

В Белоруссии проведут референдум об отмене смертной казни

Белоруссия остается единственным государством в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. 28.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-28T18:05+0300

2021-09-28T18:05+0300

2021-09-28T18:05+0300

в мире

беларусь

александр лукашенко

смертная казнь

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43741030_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_738a39fbe6c33a799b6d1b7d84763093.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии может быть рассмотрен на на отдельном референдуме, передает Sputnik Беларусь. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости на совещании, посвященном проекту новой Конституции Белоруссии.В ходе совещания один из членов конституционной комиссии Сергей Дубков предположил, что статья Основного закона о применении смертной казни закладывает ментальную ловушку.По его мнению, новации в Конституции предполагают усиление традиционных белорусских ценностей, которые базируются на христианстве.Сергей Дубков считает, что любое решение по данной проблеме приведет к противоречиям в обществе, потому что нельзя считать себя христианином, поддерживать традиционные ценности и в тот же момент их нарушать.

https://ru.sputnik.md/20210909/trekhchasovaya-beseda-peregovory-putina-i-lukashenko-v-kremle-zavershilis-44634748.html

беларусь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, беларусь, александр лукашенко, смертная казнь, референдум