https://ru.sputnik.md/20210928/chernoe-zlo-bet-rekordy-v-evrope-45098713.html

"Черное зло" бьет рекорды в Европе

"Черное зло" бьет рекорды в Европе

Стоимость угля в Европе установила очередной рекорд, приблизившись к 137 долларов за метрическую тонну. 28.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-28T14:00+0300

2021-09-28T14:00+0300

2021-09-28T14:00+0300

экономика

в мире

европа

колумнистика

уголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/17/33746486_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dfe299e4756cf89157286dd6aa834e8f.jpg

Информации, как на эту новость отреагировала самая известная шведская экологическая активистка, нет, но западные СМИ с прискорбием констатируют: стоимость угля на европейских рынках установила очередной рекорд.На биржах Роттердама, Амстердама и Антверпена генерирующие компании безоговорочно платят по 137 долларов за метрическую тонну топлива, которое буквально вчера весь прогрессивный и озабоченный декарбонизацией мир обещал отправить на свалку истории. Рыночный ренессанс угля состоялся по причине рекордных цен на природный газ, что вынудило сидящих на голодном пайке операторов начать закупки. Ситуация настолько сложная, что уже идут открытые разговоры о необходимости отменить программу сворачивания угольной генерации. Так, например, британская компания Drax, владеющая одной из последних угольных электростанций в стране, уже заявила, что готова отложить вывод ТЭС из эксплуатации, если это будет нужно для обеспечения энергетической безопасности королевства. Заявление это имеет под собой совершенно реальные основания: как выяснилось, Лондон еще с середины лета тайно покрывает все дополнительные расходы угольщиков, связанные с производством электроэнергии.Положение постепенно ухудшается, и европейские аналитики связывают это с недозаполненными подземными хранилищами газа, невозможностью резко нарастить поставки угля из Австралии, Южной Африки и Колумбии, а также с мизерными поставками угля из России. Последнее, кстати, произошло как раз по желанию коллективной Европы. Европейский союз начиная с 1990 года уменьшил потребление каменного угля с 400 миллионов тонн до 150, а бурого - с 700 до 250 миллионов.Ирония в том, что чем быстрее и значительнее сокращалось потребление угля в той или иной стране, тем сильнее сегодня там выросли цены на электричество. Наиболее яркий пример — Германия. Страна, где расположен Рурский бассейн с богатейшими запасами бурого угля, сократила его потребление за последние четыре года почти на треть, с 170 миллионов тонн до 120. И сегодня, когда даже неясна дата сертификации "Северного потока — 2", а цены на газ плотно закрепились возле отметки в 800 долларов, национальные операторы уже уверенно говорят, что на следующий год стоимость мегаватт-часа будет никак не меньше 100 евро.Текущий хаос на рынке энергоносителей, галопирующие цены на генерацию и принудительное возвращение в строй черного золота кажутся невероятными и непредсказуемыми лишь на первый взгляд.Дело в том, что шельмование угля и лишение его доминирующего положения на рынке начались не вчера и даже не 20 лет назад. На рубеже 60-70-х годов прошлого столетия в западном мире образовался нефтяной картель, получивший название "Семь сестер". В него вошли компании, из скорлупы которых позднее вылупились современные гиганты, опутавшие весь мир щупальцами нефтепроводов и порой даже диктующие волю отдельным странам. Это British Petroleum, Chevron, Royal Dutch Shell и ExxonMobil, поглотившие семь своих прародителей.Эти самые предки 60 лет назад развернули самую настоящую — и первую массовую — травлю угля, топлива, которое стало базисом промышленной революции, вытащило две мировые войны и заложило основы текущего мирового благоденствия. Нефть, которая в те годы была на вторых ролях, объявили новым энергетическим мессией, способным перевернуть основы энергетики и удовлетворить все потребности стремительно развивающейся цивилизации. В результате максимально непрозрачных махинаций ведущие угольные компании выходили из гонки за доминирование на рынке. Кто-то внезапно продавал свои активы нефтяникам и позднее банкротился, где-то владельцы неожиданно сводили счеты с жизнью — и уже в 1980-е нефть стала новой кровью мировой экономики.По-своему забавно, что этот же самый прием в наше время провернули новые картели, только зеленые. Точно по тем же лекалам, с максимальной истеричной накачкой через СМИ миру явили нового спасителя человечества и озонового слоя — возобновляемые источники. Любые попытки донести до широких масс очевидный факт, что ВИЭ делают лишь первые шаги и не могут стать полноценной альтернативой углеводородам, тонули в возмущенном океане голосов, статей и однобоких исследований. Если отмотать пленку памяти немного назад, то мы увидим, что мир, только-только приспособившийся к нефти и газу, с приходом ВИЭ стало лихорадить даже при самых минимальных отклонениях от температурных и климатических норм, что приводило к веерным отключениям света в целых регионах — например на юге США этой зимой. И этим летом.Текущий год напомнил всем любителям следовать модным трендам, что законы физики незыблемы и что наши предки были ничуть не глупее нас. Солнечные панели и ветряки работают, только если имеются подходящие погодные условия, нефть и газ постоянно устраивают чехарду на биржах и требуют дорогостоящих трубопроводов, хранилищ и громадных химкомбинатов. И как только все эти сложности создают очередную глобальную проблему, на сцену вытаскивают старый добрый уголь, который спокойно лежит в штабелях на шахтных дворах и портах, едет в любую точку мира в самом обычном насыпном трюме и горит одинаково что в домашней деревенской печке, что в топках электростанций или сталеплавильных печей.Россию принято ругать за то, что она обычно отстает от мировых трендов, но в данном случае этому можно только радоваться.Экологи и лоббисты альтернативной энергетики на днях очень тешились новостью, что Китай прекратит финансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом. Все это так — с той лишь оговоркой, что внутри страны Пекин и не думает сворачивать угольную генерацию. По планам ближайшей пятилетки КНР построит сорок три новых угольных ТЭС и восемнадцать доменных печей последнего поколения. При этом, позволим себе напомнить, Китай потребляет 4,98 миллиарда тонн угля в год, а совокупная мощность профильных объектов составляет невообразимые 1080 гигаватт. Это больше, чем генерируют все российские АЭС, ГЭС и прочие станции вместе взятые. Добыча угля в КНР плавно снижается, отношения с Австралией находятся в точке исторического дна — и все это открывает для России громадное окно возможностей.Приятно осознавать, что это понимают и в руководстве страны.Еще месяц назад начались работы по расшивке проблемной восточной ветки Байкало-Амурской магистрали между населенными пунктами Улак и Февральск. Главным и единственным исполнителем работ выступили Министерство обороны России и железнодорожные войска. Первоначально планировалось, что модернизация участка протяженностью 340 километров завершится в 2024 году, но довольно скоро замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что армия справится на год быстрее.Третьего сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин информировал широкую общественность, что в Кремле уже сформирован список населенных пунктов вдоль БАМа, которые будут подвергнуты реновации, точь-в-точь как это делалось в столице. То есть уже можно говорить как о свершившемся факте, что Россия разворачивается на восток и именно рынки АТР станут той площадкой, куда пойдет уголь Кузбасса в рамках программы развития отрасли.Впрочем, Европа тоже может вспомнить законы физики, экономики и сбалансировать собственную генерацию. В Усть-Луге вовсю строится угольный терминал, а горняки Кемерово с радостью нарастят производство. Осталось только дождаться, не появится ли на сцене очередной глашатай новой энергетической революции, как это уже было дважды за прошедшее столетие.

https://ru.sputnik.md/20210920/evropa-rossiya-44890899.html

https://ru.sputnik.md/20210917/kakie-otrasli-es-postradayut-ot-rosta-tsen-na-gaz-mnenie-ekspertov-44813094.html

https://ru.sputnik.md/20210903/pakistanskiy-potok-44476972.html

европа

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35040391_0:32:225:257_100x100_80_0_0_8de358acd43e8415107ba8e52ae13c96.jpg

в мире, европа, колумнистика, уголь