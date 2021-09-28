https://ru.sputnik.md/20210928/churya-zdravyy-smysl-mayi-sandu-v-antirossiyskom-diskurse-45014370.html
Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
Аналитик предположил, почему президент Молдовы не сжигает мосты, а партия "Действие и солидарность" тем временем не теряет надежду.
2021-09-28T09:00+0300
2021-09-28T09:00+0300
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Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
Все-таки, отметил Чуря, Майя Санду не хочет ссориться с Москвой, и это заметно, так как политик с более агрессивной антироссийской ориентацией способен вести диалог в более жесткой форме.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
09:00 28.09.2021 (обновлено: 09:04 28.09.2021)
Аналитик предположил, почему президент Молдовы не сжигает мосты, а Партия "Действие и солидарность" тем временем не теряет надежду.
"Я думаю, что можно говорить о том, что президент Майя Санду не сжигает мосты, а пытается смягчить свой антироссийский дискурс, который все-таки направлен против России, и в России это тоже заметили", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелий Чуря.
Все-таки, отметил Чуря, Майя Санду не хочет ссориться с Москвой, и это заметно, так как политик с более агрессивной антироссийской ориентацией способен вести диалог в более жесткой форме.
"Мне кажется, сейчас сохраняется надежда на то, что президент Майя Санду и правительство Партии "Действие и солидарность" (PAS) пытаются с Москвой не рассориться, а договориться - именно поэтому они говорят то, что должны, заметно смягчая при этом свой дискурс", - заключил собеседник.