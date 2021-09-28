Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе

"Мне кажется, сейчас сохраняется надежда на то, что президент Майя Санду и правительство Партии "Действие и солидарность" (PAS) пытаются с Москвой не рассориться, а договориться - именно поэтому они говорят то, что должны, заметно смягчая при этом свой дискурс", - заключил собеседник.