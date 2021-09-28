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Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
Полиция ловит нарушителей ПДД в Кишиневе
2021-09-28T11:50+0300
2021-09-28T11:50+0300
общество
полиция
пдд
пьяный за рулем
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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Почти 60 нарушений правил дорожного движения были зарегистрированы полицией всего за два часа на Мунчештском шоссе в столице.Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Патрульные установили фильтр на одной из самых оживленных трасс Кишинева и за два часа зарегистрировали 59 нарушений. Самое частое — нарушение скоростного режима (29 случаев), один шофер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Накануне серьезная авария произошла на Хынчештском шоссе. Грузовик марки DAF врезался в стену дома, дерево и два электрических столба.
https://ru.sputnik.md/20210916/v-faleshtakh-voditel-sbil-13-letnego-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-44789947.html
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полиция, пдд, пьяный за рулем

Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД

11:50 28.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausGirofar
Girofar - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В столице продолжаются полицейские рейды на основных трассах — десятки нарушений всего за несколько часов.
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Почти 60 нарушений правил дорожного движения были зарегистрированы полицией всего за два часа на Мунчештском шоссе в столице.
Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
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16 сентября, 11:15
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Патрульные установили фильтр на одной из самых оживленных трасс Кишинева и за два часа зарегистрировали 59 нарушений. Самое частое — нарушение скоростного режима (29 случаев), один шофер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне серьезная авария произошла на Хынчештском шоссе. Грузовик марки DAF врезался в стену дома, дерево и два электрических столба.
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