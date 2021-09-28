https://ru.sputnik.md/20210928/filtry-na-dorogakh--politsiya-lovit-narushiteley-pdd-45097223.html
Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
Полиция ловит нарушителей ПДД в Кишиневе
2021-09-28T11:50+0300
2021-09-28T11:50+0300
2021-09-28T11:50+0300
общество
полиция
пдд
пьяный за рулем
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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Почти 60 нарушений правил дорожного движения были зарегистрированы полицией всего за два часа на Мунчештском шоссе в столице.Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Патрульные установили фильтр на одной из самых оживленных трасс Кишинева и за два часа зарегистрировали 59 нарушений. Самое частое — нарушение скоростного режима (29 случаев), один шофер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Накануне серьезная авария произошла на Хынчештском шоссе. Грузовик марки DAF врезался в стену дома, дерево и два электрических столба.
https://ru.sputnik.md/20210916/v-faleshtakh-voditel-sbil-13-letnego-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-44789947.html
https://ru.sputnik.md/20210927/dtp-v-khyncheshtakh-gruzovik-vletel-stenu-doma-45068270.html
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полиция, пдд, пьяный за рулем
Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
В столице продолжаются полицейские рейды на основных трассах — десятки нарушений всего за несколько часов.
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Почти 60 нарушений правил дорожного движения были зарегистрированы полицией всего за два часа на Мунчештском шоссе в столице.
Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Патрульные установили фильтр на одной из самых оживленных трасс Кишинева и за два часа зарегистрировали 59 нарушений. Самое частое — нарушение скоростного режима (29 случаев), один шофер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне серьезная авария произошла на Хынчештском шоссе. Грузовик марки DAF врезался в стену дома, дерево и два электрических столба.