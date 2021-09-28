Премьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента

"Я здесь, чтобы возобновить диалог между моей страной и Европейским союзом. Наше партнерство является прочным, но я считаю, что есть возможности для еще более глубокого сотрудничества и для укрепления политических, экономических и отраслевых связей. Убеждена, что это партнерство является залогом процветания нашей страны и надеюсь, что мы и дальше будем укреплять сотрудничество", – сказала Гаврилица.