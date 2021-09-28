https://ru.sputnik.md/20210928/gavrilitsa-bryussel-evroparlament-45116324.html
Премьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента
Премьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента
Премьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента
2021-09-28T22:52+0300
2021-09-28T22:52+0300
2021-09-28T22:52+0300
политика
брюссель
молдова
европарламент
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Брюсселе во вторник, 28 сентября, с членами делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации ЕС-Молдова.В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущем отношений между ЕС и Молдовой и областях, где это сотрудничество можно активизировать.Премьер-министр Молдовы рассказала о приоритетах в повестке дня правительства, среди которых: продолжение реформы правосудия и борьбы с коррупцией, противодействие пандемии COVID-19, восстановление экономики и обеспечение условий для экономического роста, создания новых рабочих мест, укрепление государственных институтов страны.Члены Европейского парламента в ответ подтвердили свою поддержку программы реформ, представленной кабинетом Гаврилицы.
https://ru.sputnik.md/20210928/gavrilitsa-rasskazala-v-bryussele-o-reforme-yustitsii-v-moldove-45093626.html
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брюссель, молдова, европарламент, наталья гаврилица
Премьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента
Премьер-министр Молдовы рассказала о приоритетах в повестке дня правительства.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в Брюсселе во вторник, 28 сентября, с членами делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации ЕС-Молдова.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о будущем отношений между ЕС и Молдовой и областях, где это сотрудничество можно активизировать.
Премьер-министр Молдовы рассказала о приоритетах в повестке дня правительства, среди которых: продолжение реформы правосудия и борьбы с коррупцией, противодействие пандемии COVID-19, восстановление экономики и обеспечение условий для экономического роста, создания новых рабочих мест, укрепление государственных институтов страны.
"Я здесь, чтобы возобновить диалог между моей страной и Европейским союзом. Наше партнерство является прочным, но я считаю, что есть возможности для еще более глубокого сотрудничества и для укрепления политических, экономических и отраслевых связей. Убеждена, что это партнерство является залогом процветания нашей страны и надеюсь, что мы и дальше будем укреплять сотрудничество", – сказала Гаврилица.
Члены Европейского парламента в ответ подтвердили свою поддержку программы реформ, представленной кабинетом Гаврилицы.