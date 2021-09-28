https://ru.sputnik.md/20210928/gavrilitsa-rasskazala-v-bryussele-o-reforme-yustitsii-v-moldove-45093626.html
Гаврилица рассказала в Брюсселе о реформе юстиции в Молдове
Гаврилица рассказала в Брюсселе о реформе юстиции в Молдове
Реформа правосудия и меры по борьбе с коррупцией стали главными темами состоявшейся в Брюсселе встречи премьер-министра Молдовы и Европейского комиссара по... 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T10:35+0300
2021-09-28T10:35+0300
2021-09-28T10:35+0300
брюссель
судебная реформа
наталья гаврилица
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Стратегия обеспечения независимости и целостности сектора правосудия, план действий в этой области, внесение поправок в законодательство о конфликте интересов, проверка судей и прокуроров - первоочередные действия, которые намеревается предпринять правительство Молдовы для реформирования сферы юстиции. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на встрече с Европейским комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом.Премьер также заявила, что правительство продолжает полагаться на поддержку ЕС в реформе правосудия, что также отражено в новой повестке дня ассоциации Молдова - ЕС, переговоры по которой близятся к завершению.Премьер-министр упомянула действия, которые уже были предприняты или должны быть предприняты в контексте реформы правосудия: стратегия обеспечения независимости и целостности сектора правосудия и план действий в этой области, внесение поправок в законодательство о конфликте интересов, проверка судей и прокуроров.В конце обсуждения Наталья Гаврилица подтвердила полную открытость для сотрудничества с Европейской прокуратурой. В то же время она пригласила Дидье Рейндерса посетить Республику Молдова, чтобы начать диалог на высоком уровне в области правосудия.
https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-odobril-v-pervom-chtenii-proekt-konstitutsionnoy-reformy-yustitsii-44796800.html
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Евгений Чебан
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брюссель, судебная реформа, наталья гаврилица, в молдове
Гаврилица рассказала в Брюсселе о реформе юстиции в Молдове
Реформа правосудия и меры по борьбе с коррупцией стали главными темами состоявшейся в Брюсселе встречи премьер-министра Молдовы и Европейского комиссара по вопросам юстиции.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Стратегия обеспечения независимости и целостности сектора правосудия, план действий в этой области, внесение поправок в законодательство о конфликте интересов, проверка судей и прокуроров - первоочередные действия, которые намеревается предпринять правительство Молдовы для реформирования сферы юстиции. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица на встрече с Европейским комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом.
"Реформа сектора правосудия - один из главных приоритетов правительства. Мы продолжим тесно сотрудничать с ЕС, а также с Советом Европы, в том числе с Венецианской комиссией, чтобы все элементы реформы соответствовали европейским стандартам", - сказала Наталья Гаврилица.
Премьер также заявила, что правительство продолжает полагаться на поддержку ЕС в реформе правосудия, что также отражено в новой повестке дня ассоциации Молдова - ЕС, переговоры по которой близятся к завершению.
Премьер-министр упомянула действия, которые уже были предприняты или должны быть предприняты в контексте реформы правосудия: стратегия обеспечения независимости и целостности сектора правосудия и план действий в этой области, внесение поправок в законодательство о конфликте интересов, проверка судей и прокуроров.
В конце обсуждения Наталья Гаврилица подтвердила полную открытость для сотрудничества с Европейской прокуратурой. В то же время она пригласила Дидье Рейндерса посетить Республику Молдова, чтобы начать диалог на высоком уровне в области правосудия.