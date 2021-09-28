https://ru.sputnik.md/20210928/indiya-pobeda-pandemia-zabolevshie-snizhaetsya-vaktsinatsiya-rekord-45095298.html

Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды

Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды

Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды

2021-09-28T13:30+0300

2021-09-28T13:30+0300

2021-09-28T13:30+0300

коронавирус

индия

вакцинация

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МКИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Врачи в Индии за минувшие сутки выявили 18,7 тысячи заболевших коронавирусом, что является наименьшим приростом заразившихся за 201 день, передает РИА Новости. Об этом сообщил индийский Минздрав.Общее число получающих лечение от COVID-19 сократилось до 292 206 человек, что является самым низким показателем за 192 дня.По данным Минздрава Индии, вакцину от COVID-19 получили более 869 миллионов человек. Министр здравоохранения Мансух Мандавия сообщил, что за сутки вакцинировались более 10 миллионов человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли свыше 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.

https://ru.sputnik.md/20210910/virus-nipakh-india-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-44641515.html

индия

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индия, вакцинация