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Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
2021-09-28T13:30+0300
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МКИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Врачи в Индии за минувшие сутки выявили 18,7 тысячи заболевших коронавирусом, что является наименьшим приростом заразившихся за 201 день, передает РИА Новости. Об этом сообщил индийский Минздрав.Общее число получающих лечение от COVID-19 сократилось до 292 206 человек, что является самым низким показателем за 192 дня.По данным Минздрава Индии, вакцину от COVID-19 получили более 869 миллионов человек. Министр здравоохранения Мансух Мандавия сообщил, что за сутки вакцинировались более 10 миллионов человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли свыше 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.
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индия, вакцинация

Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды

13:30 28.09.2021
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© AFP 2021 / Punit ParanjpeМедицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус Covid-19 в Мумбаи
Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус Covid-19 в Мумбаи - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / Punit Paranjpe
Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 33,6 миллиона.
МКИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Врачи в Индии за минувшие сутки выявили 18,7 тысячи заболевших коронавирусом, что является наименьшим приростом заразившихся за 201 день, передает РИА Новости. Об этом сообщил индийский Минздрав.
Общее число получающих лечение от COVID-19 сократилось до 292 206 человек, что является самым низким показателем за 192 дня.
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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По данным Минздрава Индии, вакцину от COVID-19 получили более 869 миллионов человек. Министр здравоохранения Мансух Мандавия сообщил, что за сутки вакцинировались более 10 миллионов человек.

"Поздравляем нацию с введением еще 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. Под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия наносит удар по коронавирусу - в пятый раз достигнут рекорд более чем в 10 миллионов вакцин", - написал Мандавия в Twitter.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли свыше 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.
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