https://ru.sputnik.md/20210928/indiya-pobeda-pandemia-zabolevshie-snizhaetsya-vaktsinatsiya-rekord-45095298.html
Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
2021-09-28T13:30+0300
2021-09-28T13:30+0300
2021-09-28T13:30+0300
коронавирус
индия
вакцинация
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МКИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Врачи в Индии за минувшие сутки выявили 18,7 тысячи заболевших коронавирусом, что является наименьшим приростом заразившихся за 201 день, передает РИА Новости. Об этом сообщил индийский Минздрав.Общее число получающих лечение от COVID-19 сократилось до 292 206 человек, что является самым низким показателем за 192 дня.По данным Минздрава Индии, вакцину от COVID-19 получили более 869 миллионов человек. Министр здравоохранения Мансух Мандавия сообщил, что за сутки вакцинировались более 10 миллионов человек.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли свыше 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.
https://ru.sputnik.md/20210910/virus-nipakh-india-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-44641515.html
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индия, вакцинация
Индия побеждает пандемию: число заболевших снижается, вакцинация бьет рекорды
Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 33,6 миллиона.
МКИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik.
Врачи в Индии за минувшие сутки выявили 18,7 тысячи заболевших коронавирусом, что является наименьшим приростом заразившихся за 201 день, передает РИА Новости
. Об этом сообщил индийский Минздрав.
Общее число получающих лечение от COVID-19 сократилось до 292 206 человек, что является самым низким показателем за 192 дня.
По данным Минздрава Индии, вакцину от COVID-19 получили более 869 миллионов человек. Министр здравоохранения Мансух Мандавия сообщил, что за сутки вакцинировались более 10 миллионов человек.
"Поздравляем нацию с введением еще 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. Под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия наносит удар по коронавирусу - в пятый раз достигнут рекорд более чем в 10 миллионов вакцин", - написал Мандавия в Twitter.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли свыше 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.