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Удастся ли кабмину Гаврилицы наладить диалог с Россией
Удастся ли кабмину Гаврилицы наладить диалог с Россией
Первая стометровка новой молдавской власти: чего удалось добиться правительству Натальи Гаврилицы в этот период? 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T21:19+0300
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Молдавская политическая повестка более, чем насыщена. Сейчас перед новой властью страны стоит масса проблем, требующих срочного, немедленного решения, внедрения конкретной и продуманной тактики для исправления кризисной ситуации в стране.Это касается вопросов внешней политики, выстраивания отношений не только с Евросоюзом, но и с Россией и странами Евразийского Экономического Союза. Также это и внутренние проблемы, такие как вопросы реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России и стран СНГ, и продление контракта на поставки российского газа и многое другое.Насколько справляется новый кабмин под руководством Натальи Гаврилицы с поставленными задачами? Почему граждане не видят конкретного диалога официального Кишинева с Москвой?А также – выборы мэра Бельц: куда вывезет "северную столицу" Молдовы электоральная кривая?Об этом – в беседе с политическим аналитиком, бывшим депутатом парламента Ариной Спэтару в студии Sputnik Молдова.
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Удастся ли кабмину Гаврилицы наладить диалог с Россией

21:19 28.09.2021
215
© Sputnik
Первая стометровка новой молдавской власти: чего удалось добиться правительству Натальи Гаврилицы в этот период?
Молдавская политическая повестка более, чем насыщена. Сейчас перед новой властью страны стоит масса проблем, требующих срочного, немедленного решения, внедрения конкретной и продуманной тактики для исправления кризисной ситуации в стране.
Это касается вопросов внешней политики, выстраивания отношений не только с Евросоюзом, но и с Россией и странами Евразийского Экономического Союза. Также это и внутренние проблемы, такие как вопросы реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на рынки России и стран СНГ, и продление контракта на поставки российского газа и многое другое.
Насколько справляется новый кабмин под руководством Натальи Гаврилицы с поставленными задачами? Почему граждане не видят конкретного диалога официального Кишинева с Москвой?
А также – выборы мэра Бельц: куда вывезет "северную столицу" Молдовы электоральная кривая?
Об этом – в беседе с политическим аналитиком, бывшим депутатом парламента Ариной Спэтару в студии Sputnik Молдова.
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