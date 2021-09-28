https://ru.sputnik.md/20210928/kogda-zakonchitsya-pandemiya-infektsionist-nazval-sroki-45094569.html
Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
2021-09-28T12:50+0300
2021-09-28T12:50+0300
2021-09-28T12:50+0300
коронавирус
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заболеваемость
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли вирус еще или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава компании - производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
https://ru.sputnik.md/20210910/daniya-pobedila-pandemiyu--v-strane-otmenili-vse-koronavirusnye-ogranicheniya-44643644.html
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в мире, россия, заболеваемость
Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
По мнению специалиста, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik.
Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли вирус еще или нет, заявил РИА Новости
врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Год продлится минимум", - сказал Тимаков, отвечая на вопрос, сколько времени еще может продлиться пандемия.
Ранее глава компании - производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.