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Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки
2021-09-28T12:50+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли вирус еще или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава компании - производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
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в мире, россия, заболеваемость

Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки

12:50 28.09.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДезинфекция Белорусского вокзала в Москве
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Перейти в фотобанк
По мнению специалиста, о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли вирус еще или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Год продлится минимум", - сказал Тимаков, отвечая на вопрос, сколько времени еще может продлиться пандемия.
Ранее глава компании - производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.
Девушка на велосипеде у канала Nyhavn в Копенгагене, Дания - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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10 сентября, 15:31
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Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
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