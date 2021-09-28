https://ru.sputnik.md/20210928/kogda-zakonchitsya-pandemiya-infektsionist-nazval-sroki-45094569.html

Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки

Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки

Когда закончится пандемия: инфекционист назвал сроки

2021-09-28T12:50+0300

2021-09-28T12:50+0300

2021-09-28T12:50+0300

коронавирус

в мире

россия

заболеваемость

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли вирус еще или нет, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава компании - производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла сообщил, что ожидает "в течение года" возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но при условии ежегодной вакцинации.Он пояснил, что о возвращении к привычному образу жизни можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

https://ru.sputnik.md/20210910/daniya-pobedila-pandemiyu--v-strane-otmenili-vse-koronavirusnye-ogranicheniya-44643644.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, заболеваемость