Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210928/kongress-prizval-belyy-dom-obyasnit-plany-po-ispolzovaniyu-rossiyskikh-baz-45092588.html
Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
2021-09-28T11:35+0300
2021-09-28T11:35+0300
политика
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45091911_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_8e1b424dad7b8137078290028e50c214.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Курирующие внешнюю политику США законодатели-республиканцы потребовали от администрации Джо Байдена объяснений относительно планов использовать российские военные базы в Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа, передает РИА Новости.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что эту тему поднимали на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и руководителя Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которая прошла на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не давал каких-либо обещаний.Письмо американскому лидеру написали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.Они выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией.Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах.Ранее СМИ писали, что тема могла подниматься на июньском саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Кремль это не комментировал. В конце августа WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Путин во время встречи с Байденом высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах.Замглавы МИД России Сергей Рябков тогда заявил, что последние события в Афганистане не изменили мнения Москвы о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит ее интересам и не способствует безопасности региона.В прошлом США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.
https://ru.sputnik.md/20210925/ssha-afganistan-45047961.html
сша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45091911_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_cd4a00c9ca94ab7fb065e00d4ece8b1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сша

Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз

11:35 28.09.2021
73
© Sputnik / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента США Дж. Байдена
Инаугурация избранного президента США Дж. Байдена - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Юки Ивамура
/
Перейти в фотобанк
Американскому лидеру было направлено соответствующее письмо.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Курирующие внешнюю политику США законодатели-республиканцы потребовали от администрации Джо Байдена объяснений относительно планов использовать российские военные базы в Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа, передает РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что эту тему поднимали на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и руководителя Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которая прошла на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не давал каких-либо обещаний.
Письмо американскому лидеру написали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.
Афганцы в очереди в банк в Кабуле - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях
25 сентября, 19:40
270
Они выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.
По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией.

Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах.
Ранее СМИ писали, что тема могла подниматься на июньском саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Кремль это не комментировал. В конце августа WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Путин во время встречи с Байденом высказывался против размещения американских войск в соседних с Афганистаном странах.
Замглавы МИД России Сергей Рябков тогда заявил, что последние события в Афганистане не изменили мнения Москвы о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит ее интересам и не способствует безопасности региона.
В прошлом США использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 годах соответственно.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:15Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу
12:00Боля требует расследовать случай контрабанды сигарет с участием депутата PAS
11:50Фильтры на дорогах — полиция ловит нарушителей ПДД
11:35Конгресс призвал Белый дом объяснить планы по использованию российских баз
11:15Вернидуб - о мадридском "Реале": уважаем, но не боимся
11:00Вспышка COVID-19 в генконсульстве Румынии в Бельцах
10:35Гаврилица рассказала в Брюсселе о реформе юстиции в Молдове
10:22Впервые в истории цена на газ в Европе превысила 1000 долларов
10:00В шведском Гетеборге прогремел взрыв, есть пострадавшие
09:50Где в Кишиневе 28 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:28Стоимость составов клубов Лиги чемпионов УЕФА
09:00Чуря: здравый смысл Майи Санду в антироссийском дискурсе
08:53На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение
08:45Мир за сутки: Китай считает геймеров, нефть дорожает, Украина недовольна
08:30МВФ: спасение или долговая яма
08:00Порубин: что роднит молдаван и жителей бывших советских республик
07:30"Шериф" продолжает творить историю: новый матч против "Реала" в Мадриде
07:00Самый точный прогноз погоды: продолжается тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 сентября
ВчераОфициально: в Швейцарии разрешены однополые браки