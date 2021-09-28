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Курс валют на среду: основные игроки теряют в "весе"
Курс валют на среду: основные игроки теряют в "весе"
Курс валют на среду: основные игроки теряют в "весе"
2021-09-28T22:05+0300
2021-09-28T22:05+0300
в молдове
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 29 сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро просядетт на семь банов и закрепится на уровне 20,6515 лея.Доллар опустится на один бан и будет стоить 17,6804 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 29 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2433 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6648 лея. Румынский лей упадет до 4,1730 в пересчете на национальную валюту.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, курс валют, рубль, доллар, евро

Курс валют на среду: основные игроки теряют в "весе"

22:05 28.09.2021
88
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 29 сентября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро просядетт на семь банов и закрепится на уровне 20,6515 лея.
Доллар опустится на один бан и будет стоить 17,6804 лея.
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
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Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
30 августа, 16:27
1461
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 29 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2433 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6648 лея. Румынский лей упадет до 4,1730 в пересчете на национальную валюту.
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