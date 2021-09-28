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Лавров - о подготовке к конференции по климату: Москве есть что предложить
Лавров - о подготовке к конференции по климату: Москве есть что предложить
Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго
2021-09-28T17:46+0300
2021-09-28T17:46+0300
россия
сергей лавров
оон
климат
шотландия
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона серьезно готовится к запланированной конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Серьезно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал министр на заседании Делового совета во вторник.Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике, подчеркнул Лавров, указав, что страна активно участвует в обсуждении климата на международной арене.Ожидается, что в конференции в Глазго примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов, передает РИА Новости. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-londona-arestovala-ekoaktivistov-prikleivshikh-sebya-k-asfaltu-45077672.html
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сергей лавров, оон, климат, шотландия

Лавров - о подготовке к конференции по климату: Москве есть что предложить

17:46 28.09.2021
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© Photo : МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Photo : МИД РФ
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В конференции в Глазго, которая состоится в октябре, примут участие представители около 200 стран.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона серьезно готовится к запланированной конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Серьезно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал министр на заседании Делового совета во вторник.
Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике, подчеркнул Лавров, указав, что страна активно участвует в обсуждении климата на международной арене.

Важно, чтобы проблематика изменения климата и охрана окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран.

Serghei Lavrov - Sputnik Молдова
Сергей Лавров
Глава МИД России
Ожидается, что в конференции в Глазго примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов, передает РИА Новости. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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