https://ru.sputnik.md/20210928/lavrov--podgotovka-konferentsia-klimat-45110851.html

Лавров - о подготовке к конференции по климату: Москве есть что предложить

Лавров - о подготовке к конференции по климату: Москве есть что предложить

Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго

2021-09-28T17:46+0300

2021-09-28T17:46+0300

2021-09-28T17:46+0300

россия

сергей лавров

оон

климат

шотландия

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона серьезно готовится к запланированной конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, Москве есть что предложить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Серьезно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал министр на заседании Делового совета во вторник.Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике, подчеркнул Лавров, указав, что страна активно участвует в обсуждении климата на международной арене.Ожидается, что в конференции в Глазго примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов, передает РИА Новости. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ru.sputnik.md/20210927/politsiya-londona-arestovala-ekoaktivistov-prikleivshikh-sebya-k-asfaltu-45077672.html

шотландия

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сергей лавров, оон, климат, шотландия