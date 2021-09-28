https://ru.sputnik.md/20210928/metall-gagauzia-voruyut-lyuk-ogradka-kladbische-45103188.html

Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах

Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах

Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах

2021-09-28T14:25+0300

2021-09-28T14:25+0300

2021-09-28T14:34+0300

общество

комрат

гагаузия

металлолом

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КОМРАТ, 28 сен - Sputnik, Максим Топал. В столице автономии значительно выросло количество случаев краж и порчи городского имущества. В городе регулярно фиксируют кражи люков канализационных колодцев, металлических ограждений мостов, придорожных отбойников и другого общественного имущества.В пунктах сбора сырья за металл готовы платить немалую цену. За килограмм железа можно получить около шести леев, а меди - более 130 леев."Это связано с подорожанием металлолома. В первую очередь это зависит и от экономических агентов, если они этот металлолом не будут принимать, то интерес пропадет. Те, кто занимается такими вещами, будут наказаны и к ним будут применены самые жесткие меры", - рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Георгий Сары.Местные власти не раз пытались восстановить украденные предметы публичной собственности, но злоумышленники снова их воровали. Полиция периодически совершает рейды на пункты приема металлолома, но кражи продолжаются.А недавно с одного из городских кладбищ пропали калитки ограждения могил. Видеозапись случившегося появилась в социальных сетях."Все калитки сняты. По крайней мере, прошлась по оградкам, нет ни одной калитки. Все калитки унесены на металлолом. Каким образом и когда это было сделано - неизвестно. Я только сейчас заметила. Там, где калитки прикреплены болтами, они стоят, потому что их нужно спиливать болгаркой. Но в основном калиток нигде нет", - говорит жительница Комрата.Эту информацию подтвердил и директор муниципального предприятия ЖКХ Комрат Иван Караман.Заготовка и сбор металлолома находится на особом контроле государства и требует специального лицензирования. Однако некоторые добытчики в поисках легкой наживы засматриваются на то, что плохо лежит, и идут на нарушение закона.По данным управления полиции Гагаузии, с начала года на территории автономии было зарегистрировано 84 случая кражи металлолома и металлических изделий. Из них шесть случаев хищения с территории кладбищ.

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комрат, гагаузия, металлолом