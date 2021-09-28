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https://ru.sputnik.md/20210928/metall-gagauzia-voruyut-lyuk-ogradka-kladbische-45103188.html
Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах
Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах
Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах
2021-09-28T14:25+0300
2021-09-28T14:34+0300
общество
комрат
гагаузия
металлолом
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КОМРАТ, 28 сен - Sputnik, Максим Топал. В столице автономии значительно выросло количество случаев краж и порчи городского имущества. В городе регулярно фиксируют кражи люков канализационных колодцев, металлических ограждений мостов, придорожных отбойников и другого общественного имущества.В пунктах сбора сырья за металл готовы платить немалую цену. За килограмм железа можно получить около шести леев, а меди - более 130 леев."Это связано с подорожанием металлолома. В первую очередь это зависит и от экономических агентов, если они этот металлолом не будут принимать, то интерес пропадет. Те, кто занимается такими вещами, будут наказаны и к ним будут применены самые жесткие меры", - рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Георгий Сары.Местные власти не раз пытались восстановить украденные предметы публичной собственности, но злоумышленники снова их воровали. Полиция периодически совершает рейды на пункты приема металлолома, но кражи продолжаются.А недавно с одного из городских кладбищ пропали калитки ограждения могил. Видеозапись случившегося появилась в социальных сетях."Все калитки сняты. По крайней мере, прошлась по оградкам, нет ни одной калитки. Все калитки унесены на металлолом. Каким образом и когда это было сделано - неизвестно. Я только сейчас заметила. Там, где калитки прикреплены болтами, они стоят, потому что их нужно спиливать болгаркой. Но в основном калиток нигде нет", - говорит жительница Комрата.Эту информацию подтвердил и директор муниципального предприятия ЖКХ Комрат Иван Караман.Заготовка и сбор металлолома находится на особом контроле государства и требует специального лицензирования. Однако некоторые добытчики в поисках легкой наживы засматриваются на то, что плохо лежит, и идут на нарушение закона.По данным управления полиции Гагаузии, с начала года на территории автономии было зарегистрировано 84 случая кражи металлолома и металлических изделий. Из них шесть случаев хищения с территории кладбищ.
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комрат, гагаузия, металлолом

Битва за металл: почему в Гагаузии воруют люки и оградки на кладбищах

14:25 28.09.2021 (обновлено: 14:34 28.09.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalВ погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Охотников за металлическими конструкциями не останавливает даже уголовная ответственность.
КОМРАТ, 28 сен - Sputnik, Максим Топал. В столице автономии значительно выросло количество случаев краж и порчи городского имущества. В городе регулярно фиксируют кражи люков канализационных колодцев, металлических ограждений мостов, придорожных отбойников и другого общественного имущества.
В пунктах сбора сырья за металл готовы платить немалую цену. За килограмм железа можно получить около шести леев, а меди - более 130 леев.
© Sputnik / Maxim TopalВ погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
© Sputnik / Maxim Topal
"Это связано с подорожанием металлолома. В первую очередь это зависит и от экономических агентов, если они этот металлолом не будут принимать, то интерес пропадет. Те, кто занимается такими вещами, будут наказаны и к ним будут применены самые жесткие меры", - рассказал Sputnik Молдова первый заместитель примара Георгий Сары.
Местные власти не раз пытались восстановить украденные предметы публичной собственности, но злоумышленники снова их воровали. Полиция периодически совершает рейды на пункты приема металлолома, но кражи продолжаются.
А недавно с одного из городских кладбищ пропали калитки ограждения могил. Видеозапись случившегося появилась в социальных сетях.
© Sputnik / Maxim TopalВ погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
© Sputnik / Maxim Topal
"Все калитки сняты. По крайней мере, прошлась по оградкам, нет ни одной калитки. Все калитки унесены на металлолом. Каким образом и когда это было сделано - неизвестно. Я только сейчас заметила. Там, где калитки прикреплены болтами, они стоят, потому что их нужно спиливать болгаркой. Но в основном калиток нигде нет", - говорит жительница Комрата.
Эту информацию подтвердил и директор муниципального предприятия ЖКХ Комрат Иван Караман.

"Наши сторожа и директор кладбища поймали, насколько я знаю, двоих людей, вызвали полицию. Я прошу всех жителей Комрата, заметивших кражу ограждений с кладбища, сообщать в полицию, ведь это их в первую очередь имущество", - сказал Иван Караман.

© Sputnik / Maxim TopalВ погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
© Sputnik / Maxim Topal
Заготовка и сбор металлолома находится на особом контроле государства и требует специального лицензирования. Однако некоторые добытчики в поисках легкой наживы засматриваются на то, что плохо лежит, и идут на нарушение закона.
© Sputnik / Maxim TopalВ погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
В погоне за деньгами - в Комрате растет количество краж городского имущества
© Sputnik / Maxim Topal
По данным управления полиции Гагаузии, с начала года на территории автономии было зарегистрировано 84 случая кражи металлолома и металлических изделий. Из них шесть случаев хищения с территории кладбищ.
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