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Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу
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Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром", передает агентство "Блумберг", которое цитирует РИА Новости.
"Мы глубоко возмущены решением украинского правительства атаковать соглашение... Мы вызвали сегодня украинского посла в МИД в знак протеста против попытки нарушить наш суверенитет", - приводит агентство выдержку заявления министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
Министерство иностранных дел Украины, со своей стороны, вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома" - об этом сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".
По его словам, речь идет о позиции, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а также что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, и считает, что он наносит ущерб двусторонним украинско-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и один миллиард - через Австрию.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и один миллиард - через Австрию.