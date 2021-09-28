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Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу
Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу
МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за газового соглашения
2021-09-28T12:15+0300
2021-09-28T12:15+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром", передает агентство "Блумберг", которое цитирует РИА Новости.Министерство иностранных дел Украины, со своей стороны, вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома" - об этом сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.По его словам, речь идет о позиции, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а также что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям."Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, и считает, что он наносит ущерб двусторонним украинско-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и один миллиард - через Австрию.
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
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в мире, украина, венгрия, газ

Контракт раздора: МИД Венгрии и МИД Украины вызвали послов из-за соглашения по газу

12:15 28.09.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа
Завод по производству сжиженного природного газа - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Перейти в фотобанк
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром", передает агентство "Блумберг", которое цитирует РИА Новости.
"Мы глубоко возмущены решением украинского правительства атаковать соглашение... Мы вызвали сегодня украинского посла в МИД в знак протеста против попытки нарушить наш суверенитет", - приводит агентство выдержку заявления министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
Министерство иностранных дел Украины, со своей стороны, вызывает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома" - об этом сообщил во вторник пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - цитирует Николенко агентство "РБК-Украина".
По его словам, речь идет о позиции, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы, а также что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. - Sputnik Молдова, 1920, 27.09.2021
Экономика
"Газпром" и Венгрия подписали контракт на поставку газа до 2036 года
Вчера, 20:10
337
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины, и считает, что он наносит ущерб двусторонним украинско-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.

Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и один миллиард - через Австрию.
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