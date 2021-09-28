https://ru.sputnik.md/20210928/minzdrav--chislo-smertey-covid-19-vyroslo-na-35-45109279.html
Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%
Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%
Минздрав Молдовы: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%
2021-09-28T17:28+0300
2021-09-28T17:28+0300
2021-09-28T17:33+0300
коронавирус
в молдове
минздрав
вакцинация
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. За семь дней, с 20 по 26 сентября, от осложнений на фоне ковида умерли 100 человек - на 35,1% больше, чем за предыдущую неделю. Всего за время эпидемии от коронавируса погибли 6713 пациентов. Такие данные приводит во вторник Министерство здравоохранения Молдовы.Также сообщается о том, что число заражений коронавирусом в республике выросло на 6,3% в сравнении с предыдущей неделей.По данным ведомства, количество заражений за указанный период составило 7336 случаев, коэффициент заразности - 0,98. У большинства (80,9%) пациентов выявлены легкие или бессимптомные формы ковида, 11,6% переносят среднюю форму, 7,5% - тяжелую.К сегодняшнему дню "красный код" эпидемической опасности введен для Кишинева, Бельц, Сынжерейского и Унгенского районов.С момента старта в республике кампании по массовой вакцинации, второго марта этого года, введено 1 388 566 доз вакцины. На сегодняшний день обеими дозами в Молдове привито 22,55%. Самые высокие показатели вакцинации в Кишиневе - 34%, Сороках - 26%, Дубоссарах - 24% и Оргеевском районе - 24%.
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в молдове, минздрав, вакцинация
Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%
17:28 28.09.2021 (обновлено: 17:33 28.09.2021)
Количество заражений за указанный период составило 7336 случаев.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. За семь дней, с 20 по 26 сентября, от осложнений на фоне ковида умерли 100 человек - на 35,1% больше, чем за предыдущую неделю. Всего за время эпидемии от коронавируса погибли 6713 пациентов. Такие данные приводит во вторник Министерство здравоохранения Молдовы.
Также сообщается о том, что число заражений коронавирусом в республике выросло на 6,3% в сравнении с предыдущей неделей.
По данным ведомства, количество заражений за указанный период составило 7336 случаев, коэффициент заразности - 0,98.
У большинства (80,9%) пациентов выявлены легкие или бессимптомные формы ковида, 11,6% переносят среднюю форму, 7,5% - тяжелую.
К сегодняшнему дню "красный код" эпидемической опасности введен для Кишинева, Бельц, Сынжерейского и Унгенского районов.
С момента старта в республике кампании по массовой вакцинации, второго марта этого года, введено 1 388 566 доз вакцины. На сегодняшний день обеими дозами в Молдове привито 22,55%. Самые высокие показатели вакцинации в Кишиневе - 34%, Сороках - 26%, Дубоссарах - 24% и Оргеевском районе - 24%.