https://ru.sputnik.md/20210928/minzdrav--chislo-smertey-covid-19-vyroslo-na-35-45109279.html

Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%

Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%

Минздрав Молдовы: за неделю число смертей от COVID-19 выросло на 35%

2021-09-28T17:28+0300

2021-09-28T17:28+0300

2021-09-28T17:33+0300

коронавирус

в молдове

минздрав

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34197412_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5ebecfce19bf172b77fd0710a6d52b0e.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. За семь дней, с 20 по 26 сентября, от осложнений на фоне ковида умерли 100 человек - на 35,1% больше, чем за предыдущую неделю. Всего за время эпидемии от коронавируса погибли 6713 пациентов. Такие данные приводит во вторник Министерство здравоохранения Молдовы.Также сообщается о том, что число заражений коронавирусом в республике выросло на 6,3% в сравнении с предыдущей неделей.По данным ведомства, количество заражений за указанный период составило 7336 случаев, коэффициент заразности - 0,98. У большинства (80,9%) пациентов выявлены легкие или бессимптомные формы ковида, 11,6% переносят среднюю форму, 7,5% - тяжелую.К сегодняшнему дню "красный код" эпидемической опасности введен для Кишинева, Бельц, Сынжерейского и Унгенского районов.С момента старта в республике кампании по массовой вакцинации, второго марта этого года, введено 1 388 566 доз вакцины. На сегодняшний день обеими дозами в Молдове привито 22,55%. Самые высокие показатели вакцинации в Кишиневе - 34%, Сороках - 26%, Дубоссарах - 24% и Оргеевском районе - 24%.

https://ru.sputnik.md/20210927/pandemiya-kishinev-tsentr-covid-zabit-vlasti-organizuyut-novye-45075636.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, минздрав, вакцинация