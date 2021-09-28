https://ru.sputnik.md/20210928/mir-za-sutki-kitay-schitaet-geymerov-neft-dorozhaet-ukraina-nedovolna-45090483.html

Мир за сутки: Китай считает геймеров, нефть дорожает, Украина недовольна

Мир за сутки: Китай считает геймеров, нефть дорожает, Украина недовольна

Китай считает геймеров, нефть дорожает, Украина недовольна

2021-09-28T08:45+0300

2021-09-28T08:45+0300

2021-09-28T08:49+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Власти Китая хотят внедрить на национальном уровне систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров. В стране проводится кампания по предотвращению появления у детей игровой зависимости, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Госсовета КНР.Отмечается, что правительства на всех уровнях, предприятия, школы, семьи и общество должны обеспечивать детям безопасную и здоровую онлайн-среду, а также защищать законные права и интересы несовершеннолетних в киберпространстве.Власти намерены усилить надзор и управление в интернете, улучшать и внедрять системы мониторинга, идентификации, жалоб и удаления информации в Сети, наказывать тех, кто использует интернет для распространения недостоверной информации, а также для действий, подвергающих опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.Провайдеры онлайн-игр, онлайн-трансляций, аудио- и видеоконтента, а также социальные сети в соответствии с законом должны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования. Вместе с тем запрещается предоставлять услуги по регистрации учетной записи для ведения онлайн-трансляций людям младше 16 лет.Власти предписывают "усилить защиту личной информации и частной жизни детей".В конце августа Государственное управление по делам прессы и печати КНР опубликовало уведомление, согласно которому с 1 сентября с целью "защиты физического и психического здоровья детей" доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм ограничен тремя часами в неделю.Нефть Brent впервые с 2018 года дороже 80 долларовСтоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре впервые с осени 2018 года превысила 80 долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.По состоянию на 7.16 по кишиневскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель, а ранее в ходе торгов вторника достигала 80,35 доллара. Этот показатель превышен впервые с 23 октября 2018 года.Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 0,85%, до 76,09 доллара за баррель.Рост цен на нефть происходит на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире в то время, как предложение растет более медленными темпами. Рынки также ждут нового прогноза ОПЕК, который выйдет во вторник."Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырье", - сказал агентству "Блумберг" аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.По мнению эксперта, это усилит дефицит предложения на рынках, особенно с учетом того, что ОПЕК+ только незначительно увеличивает добычу.Глава МИД Украины: "Венгрия видит Украину через призму российской политики"Контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом, предупредил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости."Газпром" и Венгрия в понедельник подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами.По его мнению, отношения между странами "заходят в точку конфликта". Он напомнил, что Киев перенес заседание двусторонней комиссии из-за решения Будапешта подписать контракт с "Газпромом". "И они (Венгрия - ред.), подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр.Кулеба добавил, что Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - подчеркнул он.

https://ru.sputnik.md/20181213/kompyuternye-igry-menyayut-vospriyatie-geymerov-23609226.html

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

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