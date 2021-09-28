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Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза
Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза
Финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T16:34+0300
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помощь
молдова
европейский союз
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник, 28 сентября, Молдова получила от ЕС 36,4 миллиона евро, выделенных ранее для поддержки государственного бюджета республики.Об этом в ходе встречи в Брюсселе с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели объявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица. Глава молдавского кабинета министров высоко оценила поддержку, оказываемую республике Евросоюзом в рамках программ помощи в различных областях. Гаврилица подчеркнула, что финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы. Стороны обсудили темы, связанные с развитием сельского хозяйства и местной инфраструктуры республики. "Мы намерены предложить Молдове пилотный проект по модернизации экономики в сельской местности, направленный на развитие пищевой промышленности и создание новых рабочих мест", - заявил комиссар Вархели.В заключение встречи Наталья Гаврилица пригласила высокого европейского чиновника посетить в ближайшее время Молдову.
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помощь, молдова, европейский союз, наталья гаврилица

Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза

16:34 28.09.2021 (обновлено: 16:36 28.09.2021)
177
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Молдова получила 36,4 млн евро от ЕС
Молдова получила 36,4 млн евро от ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник, 28 сентября, Молдова получила от ЕС 36,4 миллиона евро, выделенных ранее для поддержки государственного бюджета республики.
Об этом в ходе встречи в Брюсселе с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели объявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.
Михаил Делягин - Sputnik Молдова, 1920, 04.06.2021
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Глава молдавского кабинета министров высоко оценила поддержку, оказываемую республике Евросоюзом в рамках программ помощи в различных областях. Гаврилица подчеркнула, что финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы.

Мы готовы вывести взаимоотношения Молдова - ЕС на новый уровень. Рассчитываем ввести в двусторонний политический диалог вопросы безопасности, правосудия, энергетики.

Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Стороны обсудили темы, связанные с развитием сельского хозяйства и местной инфраструктуры республики.
"Мы намерены предложить Молдове пилотный проект по модернизации экономики в сельской местности, направленный на развитие пищевой промышленности и создание новых рабочих мест", - заявил комиссар Вархели.
В заключение встречи Наталья Гаврилица пригласила высокого европейского чиновника посетить в ближайшее время Молдову.
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