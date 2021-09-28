https://ru.sputnik.md/20210928/moldova-364-milliona-evro-evropeyskii-soyuz-45108424.html
Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза
Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза
Финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы. 28.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-28T16:34+0300
2021-09-28T16:34+0300
2021-09-28T16:36+0300
помощь
молдова
европейский союз
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник, 28 сентября, Молдова получила от ЕС 36,4 миллиона евро, выделенных ранее для поддержки государственного бюджета республики.Об этом в ходе встречи в Брюсселе с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели объявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица. Глава молдавского кабинета министров высоко оценила поддержку, оказываемую республике Евросоюзом в рамках программ помощи в различных областях. Гаврилица подчеркнула, что финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы. Стороны обсудили темы, связанные с развитием сельского хозяйства и местной инфраструктуры республики. "Мы намерены предложить Молдове пилотный проект по модернизации экономики в сельской местности, направленный на развитие пищевой промышленности и создание новых рабочих мест", - заявил комиссар Вархели.В заключение встречи Наталья Гаврилица пригласила высокого европейского чиновника посетить в ближайшее время Молдову.
https://ru.sputnik.md/20210604/chto-ne-tak-s-pomoschyu-evrosoyuza-moldove-34985430.html
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помощь, молдова, европейский союз, наталья гаврилица
Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза
16:34 28.09.2021 (обновлено: 16:36 28.09.2021)
Финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник, 28 сентября, Молдова получила от ЕС 36,4 миллиона евро, выделенных ранее для поддержки государственного бюджета республики.
Об этом в ходе встречи в Брюсселе с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели объявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.
Глава молдавского кабинета министров высоко оценила поддержку, оказываемую республике Евросоюзом в рамках программ помощи в различных областях. Гаврилица подчеркнула, что финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы.
Мы готовы вывести взаимоотношения Молдова - ЕС на новый уровень. Рассчитываем ввести в двусторонний политический диалог вопросы безопасности, правосудия, энергетики.
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Стороны обсудили темы, связанные с развитием сельского хозяйства и местной инфраструктуры республики.
"Мы намерены предложить Молдове пилотный проект по модернизации экономики в сельской местности, направленный на развитие пищевой промышленности и создание новых рабочих мест", - заявил комиссар Вархели.
В заключение встречи Наталья Гаврилица пригласила высокого европейского чиновника посетить в ближайшее время Молдову.