https://ru.sputnik.md/20210928/moldova-364-milliona-evro-evropeyskii-soyuz-45108424.html

Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза

Молдова получила 36,4 миллиона евро от Европейского союза

Финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы. 28.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-28T16:34+0300

2021-09-28T16:34+0300

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помощь

молдова

европейский союз

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Во вторник, 28 сентября, Молдова получила от ЕС 36,4 миллиона евро, выделенных ранее для поддержки государственного бюджета республики.Об этом в ходе встречи в Брюсселе с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели объявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица. Глава молдавского кабинета министров высоко оценила поддержку, оказываемую республике Евросоюзом в рамках программ помощи в различных областях. Гаврилица подчеркнула, что финансовые вливания из Европы пойдут на реализацию реформ внутри Молдовы. Стороны обсудили темы, связанные с развитием сельского хозяйства и местной инфраструктуры республики. "Мы намерены предложить Молдове пилотный проект по модернизации экономики в сельской местности, направленный на развитие пищевой промышленности и создание новых рабочих мест", - заявил комиссар Вархели.В заключение встречи Наталья Гаврилица пригласила высокого европейского чиновника посетить в ближайшее время Молдову.

https://ru.sputnik.md/20210604/chto-ne-tak-s-pomoschyu-evrosoyuza-moldove-34985430.html

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помощь, молдова, европейский союз, наталья гаврилица