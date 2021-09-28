https://ru.sputnik.md/20210928/moldovu-posetit-prezident-slovenii-45104004.html

Молдову посетит президент Словении

Молдову посетит президент Словении

Молдову посетит президент Словении Борут Пахор по приглашению Майи Санду.

2021-09-28T15:08+0300

2021-09-28T15:08+0300

2021-09-28T15:08+0300

политика

майя санду

словения

официальный визит

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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор посетит с официальным визитом Молдову 1-2 октября по приглашению президента Майи Санду.Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.

https://ru.sputnik.md/20210928/gavrilitsa-rasskazala-v-bryussele-o-reforme-yustitsii-v-moldove-45093626.html

словения

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2021

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майя санду, словения, официальный визит