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https://ru.sputnik.md/20210928/moldovu-posetit-prezident-slovenii-45104004.html
Молдову посетит президент Словении
Молдову посетит президент Словении
Молдову посетит президент Словении Борут Пахор по приглашению Майи Санду.
2021-09-28T15:08+0300
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политика
майя санду
словения
официальный визит
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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор посетит с официальным визитом Молдову 1-2 октября по приглашению президента Майи Санду.Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
https://ru.sputnik.md/20210928/gavrilitsa-rasskazala-v-bryussele-o-reforme-yustitsii-v-moldove-45093626.html
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майя санду, словения, официальный визит

Молдову посетит президент Словении

15:08 28.09.2021
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© AFP 2021 / Jure MakovecКонтрольно-пропускной пункт на въезде в Словению
Контрольно-пропускной пункт на въезде в Словению - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / Jure Makovec
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Борут Пахор прибудет в нашу страну по приглашению Майи Санду.
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор посетит с официальным визитом Молдову 1-2 октября по приглашению президента Майи Санду.
Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.
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Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
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