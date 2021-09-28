https://ru.sputnik.md/20210928/moldovu-posetit-prezident-slovenii-45104004.html
Молдову посетит президент Словении
Молдову посетит президент Словении
Молдову посетит президент Словении Борут Пахор по приглашению Майи Санду.
2021-09-28T15:08+0300
2021-09-28T15:08+0300
2021-09-28T15:08+0300
политика
майя санду
словения
официальный визит
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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор посетит с официальным визитом Молдову 1-2 октября по приглашению президента Майи Санду.Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.
https://ru.sputnik.md/20210928/gavrilitsa-rasskazala-v-bryussele-o-reforme-yustitsii-v-moldove-45093626.html
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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майя санду, словения, официальный визит
Молдову посетит президент Словении
Борут Пахор прибудет в нашу страну по приглашению Майи Санду.
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Президент Республики Словения Борут Пахор посетит с официальным визитом Молдову 1-2 октября по приглашению президента Майи Санду.
Планируется, что в Кишиневе глава словенского государства встретится с премьер-министром Натальей Гаврилицей и спикером парламента Игорем Гросу, а также с группой студентов из Кишинева. В конце первого дня визита главы двух государств посадят дерево в Ботаническом саду Кишинева.
Также Борут Пахор возложит цветы к памятнику Штефану чел Маре.