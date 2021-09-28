https://ru.sputnik.md/20210928/moldovy-tsena-gaz-45113459.html

Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ

Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ

Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ

2021-09-28T21:42+0300

2021-09-28T21:42+0300

2021-09-28T21:42+0300

экономика

в молдове

газ

цены

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5673ef8d8d8a4c4d26dbd79f23732fa5.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Цены на газ для конечного потребителя в Молдове в ближайшие месяцы объективно не могут быть низкими, но, если очень постараться, они не станут шоковыми для населения страны. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. "Нынешняя ситуация с ценами на газ в мире обусловлена несколькими факторами, как объективными, так и субъективными. Так, стоимость этого энергоносителя сейчас повышает его нехватка у некоторых крупных потребителей на международном рынке – таких как Китай, страны Южной Америки. Если мы посмотрим на запасы газа в хранилищах стран Евросоюза, то обнаружим, что в этом году они рекордно низкие. Что, разумеется, тоже сказывается на росте цен. Прибавьте сюда также определенные проблемы (вызванные в основном политическими причинами) с транзитом газа через территорию Украины. Все вместе, это не дает возможности рассчитывать на дешевый газ", – говорит Унгуряну.В связи с некоторой непредсказуемостью позиции по газу экономических и политических властей соседней Украины, эксперт отмечает, что Молдова ныне находится в самой сложной ситуации в сравнении с другими государствами.По мнению Унгуряну, уже сейчас нужно просчитывать различные варианты. Кроме того, нужно как можно скорее встраивать газопровод Яссы-Унгены-Кишинев в ГТС Молдовы.Впрочем, отмечает эксперт, Румыния сама вынуждена импортировать от 25% до 35% газа для собственных нужд и поставки его в Молдову неминуемо будут сопряжены с различными сложностями.Что же касается цен на газ, которые конечные потребители в Молдове в ближайшее время будут видеть в квитанциях, говорит Унгуряну, здесь для молдавских властей очень хорошим примером может служить Венгрия.А главное, считает эксперт, действуя гибко и умно, необходимо в первую очередь думать об интересах рядовых граждан Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210928/vpervye-v-istorii-tsena-na-gaz-v-evrope-prevysila-1000-dollarov-45093316.html

https://ru.sputnik.md/20210917/cheban-pravitelstvo-moldovy-vklyuchilos-v-peregovory-po-tsene-na-gaz-44815232.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, газ, цены, газпром