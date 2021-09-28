https://ru.sputnik.md/20210928/moldovy-tsena-gaz-45113459.html
Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ
Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ
Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ
2021-09-28T21:42+0300
2021-09-28T21:42+0300
2021-09-28T21:42+0300
экономика
в молдове
газ
цены
газпром
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Цены на газ для конечного потребителя в Молдове в ближайшие месяцы объективно не могут быть низкими, но, если очень постараться, они не станут шоковыми для населения страны. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. "Нынешняя ситуация с ценами на газ в мире обусловлена несколькими факторами, как объективными, так и субъективными. Так, стоимость этого энергоносителя сейчас повышает его нехватка у некоторых крупных потребителей на международном рынке – таких как Китай, страны Южной Америки. Если мы посмотрим на запасы газа в хранилищах стран Евросоюза, то обнаружим, что в этом году они рекордно низкие. Что, разумеется, тоже сказывается на росте цен. Прибавьте сюда также определенные проблемы (вызванные в основном политическими причинами) с транзитом газа через территорию Украины. Все вместе, это не дает возможности рассчитывать на дешевый газ", – говорит Унгуряну.В связи с некоторой непредсказуемостью позиции по газу экономических и политических властей соседней Украины, эксперт отмечает, что Молдова ныне находится в самой сложной ситуации в сравнении с другими государствами.По мнению Унгуряну, уже сейчас нужно просчитывать различные варианты. Кроме того, нужно как можно скорее встраивать газопровод Яссы-Унгены-Кишинев в ГТС Молдовы.Впрочем, отмечает эксперт, Румыния сама вынуждена импортировать от 25% до 35% газа для собственных нужд и поставки его в Молдову неминуемо будут сопряжены с различными сложностями.Что же касается цен на газ, которые конечные потребители в Молдове в ближайшее время будут видеть в квитанциях, говорит Унгуряну, здесь для молдавских властей очень хорошим примером может служить Венгрия.А главное, считает эксперт, действуя гибко и умно, необходимо в первую очередь думать об интересах рядовых граждан Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210928/vpervye-v-istorii-tsena-na-gaz-v-evrope-prevysila-1000-dollarov-45093316.html
https://ru.sputnik.md/20210917/cheban-pravitelstvo-moldovy-vklyuchilos-v-peregovory-po-tsene-na-gaz-44815232.html
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в молдове, газ, цены, газпром
Эксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ
Экономист Сергей Унгуряну считает, что в вопросе цены на газ необходимо в первую очередь думать об интересах рядовых граждан Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik.
Цены на газ для конечного потребителя в Молдове в ближайшие месяцы объективно не могут быть низкими, но, если очень постараться, они не станут шоковыми для населения страны. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова
заявил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.
"Нынешняя ситуация с ценами на газ в мире обусловлена несколькими факторами, как объективными, так и субъективными. Так, стоимость этого энергоносителя сейчас повышает его нехватка у некоторых крупных потребителей на международном рынке – таких как Китай, страны Южной Америки. Если мы посмотрим на запасы газа в хранилищах стран Евросоюза, то обнаружим, что в этом году они рекордно низкие. Что, разумеется, тоже сказывается на росте цен. Прибавьте сюда также определенные проблемы (вызванные в основном политическими причинами) с транзитом газа через территорию Украины. Все вместе, это не дает возможности рассчитывать на дешевый газ", – говорит Унгуряну.
В связи с некоторой непредсказуемостью позиции по газу экономических и политических властей соседней Украины, эксперт отмечает, что Молдова ныне находится в самой сложной ситуации в сравнении с другими государствами.
"Достаточно посмотреть на географию, чтобы понять: Молдова в ныне складывающихся условиях – наиболее уязвимая страна. Мы своеобразный "аппендикс" украинской газотранспортной системы. И если Украина вдруг полностью откажется осуществлять транзит российского газа, республика станет заложником этой ситуации", – считает экономист.
По мнению Унгуряну, уже сейчас нужно просчитывать различные варианты. Кроме того, нужно как можно скорее встраивать газопровод Яссы-Унгены-Кишинев в ГТС Молдовы.
Впрочем, отмечает эксперт, Румыния сама вынуждена импортировать от 25% до 35% газа для собственных нужд и поставки его в Молдову неминуемо будут сопряжены с различными сложностями.
Что же касается цен на газ, которые конечные потребители в Молдове в ближайшее время будут видеть в квитанциях, говорит Унгуряну, здесь для молдавских властей очень хорошим примером может служить Венгрия.
"У Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ. Посмотрите, как этот вопрос (на уровне президентов, заметьте) решали в Венгрии. Страна в итоге получила весьма привлекательный контракт с российским "Газпромом", который на целых 15 лет избавляет ее от целого ряда проблем. Также должна поступить и Молдова – говорить с Россией на уровне правительства, парламента, президента. В чем-то, возможно, быть более сговорчивыми, где найти общий с Россией и "Газпромом" интерес. Даже говоря о евроинтеграции, нужно помнить о необходимости сохранять традиционные, проверенные годами экономические связи", – полагает Унгуряну.
А главное, считает эксперт, действуя гибко и умно, необходимо в первую очередь думать об интересах рядовых граждан Молдовы.