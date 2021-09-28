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Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
2021-09-28T23:45+0300
2021-09-28T23:45+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Москва расположилась на четвертом месте в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт мэра российской столицы.Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.Она также отметила, что международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансировано развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей.
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рейтинг, москва

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

23:45 28.09.2021
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© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкДеловой центр "Москва-сити"
Деловой центр Москва-сити - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Alexander Vilf
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Российская столица заняла четвертое место в международном рейтинге ста лучших городов.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Москва расположилась на четвертом месте в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт мэра российской столицы.
Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.

"Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она также отметила, что международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансировано развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.
Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.
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В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей.
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