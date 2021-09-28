https://ru.sputnik.md/20210928/moskva-luchshikh-gorod-45119025.html

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

2021-09-28T23:45+0300

2021-09-28T23:45+0300

2021-09-28T23:45+0300

россия

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москва

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Москва расположилась на четвертом месте в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт мэра российской столицы.Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.Она также отметила, что международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансировано развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей.

https://ru.sputnik.md/20210903/barkhatnyy-sezon-44471477.html

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рейтинг, москва