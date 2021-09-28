https://ru.sputnik.md/20210928/moskva-luchshikh-gorod-45119025.html
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
2021-09-28T23:45+0300
2021-09-28T23:45+0300
2021-09-28T23:45+0300
россия
рейтинг
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34941064_0:0:1490:838_1920x0_80_0_0_c292552c6ab25f06c0a86664cafdc1ae.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Москва расположилась на четвертом месте в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт мэра российской столицы.Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.Она также отметила, что международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансировано развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей.
https://ru.sputnik.md/20210903/barkhatnyy-sezon-44471477.html
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34941064_173:0:1422:937_1920x0_80_0_0_8408b2c4ff890c66353f467d6a81e769.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рейтинг, москва
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Российская столица заняла четвертое место в международном рейтинге ста лучших городов.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik.
Москва расположилась на четвертом месте в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на официальный сайт мэра российской столицы.
Перовое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк.
"Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она также отметила, что международные эксперты оценивали не только возможности экономики или культурную среду, но и то, насколько сбалансировано развивается город. Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.
Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.
В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей.