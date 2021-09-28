https://ru.sputnik.md/20210928/mvf-spasenie-ili-dolgovaya-yama-45081584.html

МВФ: спасение или долговая яма

МВФ: спасение или долговая яма

МВФ: спасение или долговая яма

2021-09-28T08:30+0300

2021-09-28T08:30+0300

2021-09-28T08:50+0300

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Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "зеленых" - из 118, свободных демократов - из 92, "Альтернатива для Германии" - из 83. Левые будут представлены 39 депутатами. Что означают итоги выборов и как они скажутся на внутренней и внешней политике Германии? А также - группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном прибыла в Кишинев 27 сентября и приступила к дискуссиям с властями. Об этом сообщили на официальном сайте МВФ. Чего ждать от этих дискуссий? Обо всем этом расскажут эксперты - ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков и доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

молдова

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, германия, мвф, бундестаг, видео