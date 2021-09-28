https://ru.sputnik.md/20210928/na-krite-prodolzhaetsya-seysmoaktivnost-snova-zemletryasenie-45091223.html

На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение

На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение

На Крите снова произошло землетрясение

2021-09-28T08:53+0300

2021-09-28T08:53+0300

2021-09-28T08:55+0300

общество

в мире

землетрясение

крит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1e/32225236_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_69ddb76a5d0c9df50c6556ceac57c2b9.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.Землетрясение было зафиксировано в 04.48 по времени UTC (07.48 по кишиневскому времени). Эпицентр располагался в четырех километрах к северо-западу от города Аркалохорион. Очаг залегал на глубине 10 километров.По данным Европейского сейсмологического центра (ESMC), магнитуда землетрясения составляла 5,2, а его эпицентр находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион.На Крите 27 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8 по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Согласно пресс-релизу Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, во время землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.

https://ru.sputnik.md/20210927/v-rezultate-zemletryaseniya-na-krite-pogib-chelovek-45071609.html

крит

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, землетрясение, крит