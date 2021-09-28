https://ru.sputnik.md/20210928/na-krite-prodolzhaetsya-seysmoaktivnost-snova-zemletryasenie-45091223.html
На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение
На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение
На Крите снова произошло землетрясение
2021-09-28T08:53+0300
2021-09-28T08:53+0300
2021-09-28T08:55+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.Землетрясение было зафиксировано в 04.48 по времени UTC (07.48 по кишиневскому времени). Эпицентр располагался в четырех километрах к северо-западу от города Аркалохорион. Очаг залегал на глубине 10 километров.По данным Европейского сейсмологического центра (ESMC), магнитуда землетрясения составляла 5,2, а его эпицентр находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион.На Крите 27 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8 по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Согласно пресс-релизу Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, во время землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.
https://ru.sputnik.md/20210927/v-rezultate-zemletryaseniya-na-krite-pogib-chelovek-45071609.html
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в мире, землетрясение, крит
На Крите продолжается сейсмоактивность: снова землетрясение
08:53 28.09.2021 (обновлено: 08:55 28.09.2021)
Предыдущее сейсмособытие унесло одну человеческую жизнь и привело к разрушениям зданий.
КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости
.
Землетрясение было зафиксировано в 04.48 по времени UTC (07.48 по кишиневскому времени). Эпицентр располагался в четырех километрах к северо-западу от города Аркалохорион. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По данным Европейского сейсмологического центра (ESMC), магнитуда землетрясения составляла 5,2, а его эпицентр находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион.
На Крите 27 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8 по оценке властей. Европейский сейсмологический центр изначально сообщил о магнитуде землетрясения 6,5, однако позднее магнитуда была уточнена и понижена до 6,0. Согласно пресс-релизу Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, во время землетрясения погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения.