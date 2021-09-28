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НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
Сколько стоит бензин и дизтопливо в Молдове
2021-09-28T12:32+0300
2021-09-28T12:37+0300
общество
в молдове
цены
топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на 29 сентября.Так, максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 1 бан и достигла 20,69 лея. Цена на дизтопливо выросла на 9 банов и составляет 17,25 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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в молдове, цены, топливо, нарэ

НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин

12:32 28.09.2021 (обновлено: 12:37 28.09.2021)
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© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
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© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные цены на среду.
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные на 29 сентября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 1 бан и достигла 20,69 лея. Цена на дизтопливо выросла на 9 банов и составляет 17,25 лея за литр.
Автозаправочная станция - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Экономика
НАРЭ объяснило новый рост цен на топливо ураганом в США
7 сентября, 14:14
346
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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